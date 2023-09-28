Чемпионат Санкт-Петербурга по бесснежным ﻿ездовым видам спорта

Приглашаем на Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по бесснежным ездовым видам спорта!

Ездовой спорт – это не только преодоление сугробов. Нет, и в теплое время года можно насладиться этими зрелищными соревнованиями, а заодно и поддержать четвероногих спортсменов, которые изо всех будут стараться произвести на Вас впечатление.

Приглашаем Вас на Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по бесснежным ездовым видам спорта, партнером которых выступает компания Четыре Лапы.

Приходите поболеть за четвероногих участников соревнований – им будет приятно.

Место встречи: Ленинградская область, п. Поляны, стартовый городок: 60.339101, 29.341105

Ждем Вас!