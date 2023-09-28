Чемпионат Санкт-Петербурга по бесснежным ездовым видам спорта
28.09.2023
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Приглашаем на Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по бесснежным ездовым видам спорта!
Ездовой спорт – это не только преодоление сугробов. Нет, и в теплое время года можно насладиться этими зрелищными соревнованиями, а заодно и поддержать четвероногих спортсменов, которые изо всех будут стараться произвести на Вас впечатление.
Приглашаем Вас на Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по бесснежным ездовым видам спорта, партнером которых выступает компания Четыре Лапы.
Приходите поболеть за четвероногих участников соревнований – им будет приятно.
Место встречи: Ленинградская область, п. Поляны, стартовый городок: 60.339101, 29.341105
Ждем Вас!