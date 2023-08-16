Приглашаем на Чемпионат и Первенство Ленинградской области по бесснежным дисциплинам ездового спорта!

Когда: 20 августа

Во сколько: 08:00-14:00

Где: Ленинградская область, д. Суоранда, Батишев трек

Ездовой спорт стремительно набирает популярность, и с каждым годом количество участников и зрителей различных соревнований возрастает. Может быть, Вы задумывались о том, чтобы в будущем вместе с питомцем принять участие в таких соревнованиях? Что же, у Вас есть отличная провести время на свежем воздухе и увидеть, как все происходит!

20 августа приглашаем Вас на Чемпионат и Первенство Ленинградской области по бесснежным дисциплинам ездового спорта, партнером которых будет выступать компания Четыре Лапы.

Ездовые собаки по «паспорту» и призванию и их владельцы будут ждать Вашей поддержки и надеются подарить массу незабываемых впечатлений! Приходите поболеть за них!

Ждем Вас!