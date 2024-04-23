ЧАУдесная встреча в Москве
23.04.2024
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Приглашаем на ЧАУдесную встречу!
Чау-чау – порода, которая вряд ли оставит кого-то равнодушным: роскошная пушистая шерсть, фиолетовый язык и милые «штанишки» покоряют с первого взгляда. Вы тоже любите чау-чау? А может, у Вас дома живет представитель этой древнейшей породы? Или же эти очаровательные четвероногие давно и навсегда покорили Ваше сердце?
27 апреля приглашаем пет-родителей чау-чау, мини чау, смуфов, их поклонников и просто всех желающих на встречу любителей этой породы, которая пройдет в магазине Четыре Лапы в ТЦ Капитолий на проспекте Вернадского.
Вас ждут:
- Лекция от грумера.
- Викторины и подарки.
- Беспроигрышная лотерея;
- Модный показ и Конкурс талантов.
Берите своих чау-чау, готовьте костюмы, творческие номера и проходите – мы ждем вас!
Регистрация обязательна, количество мест ограничено.