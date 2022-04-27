Бьюти Дни на Чертановской, 63 к.2

Бьюти-дни в зоомагазине «Четыре Лапы» на Чертановской с 30 апреля по 3 мая!

Хотите выиграть скидки на услуги нашего Груминг-салона и Кабинета Здоровья? Приглашаем Вас на бьюти-дни, которые пройдут в зоомагазине «Четыре Лапы» на Чертановской!

С 30 апреля по 3 мая приходите в наш зоомагазин, расположенный по адресу: ул.Чертановская, д.63, корп.2, совершите покупку на сумму от 1500 рублей и примите участие в беспроигрышной лотерее!

На кассе зоомагазина вас будет ждать лототрон, полный приятных сюрпризов - скидок на услуги нашего Груминг-салона и Кабинета Здоровья. Испытайте свою удачу и подарите любимцу возможность провести по привлекательной цене несколько часов в надежных руках наших специалистов!