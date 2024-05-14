Друзья, 18 мая в Санкт-Петербурге пройдет благотворительный забег «Необыкновенный кросс», генеральным партнером которого является компания Четыре Лапы. Вы с питомцем сможете принять участие в соревнованиях, почувствовав себя одной командой!

В программе – забег на время, а также масс-старт.

Кстати, участвовать в соревнованиях можно и тем, у кого пока нет питомца – компанию Вам составят четвероногие подопечные приюта «Келтсские ангелы».

Регистрация участников и ветеринарный контроль начнутся в 11:00.

Традиционно компания Четыре Лапы подготовила множество активностей! Вас ждут:

Фотобудка.

Аквагрим.

Зона аджилити.

Беспроигрышная лотерея.

Ждем Вас!