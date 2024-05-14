Забег «Необыкновенный кросс»
14.05.2024
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Друзья, 18 мая в Санкт-Петербурге пройдет благотворительный забег «Необыкновенный кросс», генеральным партнером которого является компания Четыре Лапы. Вы с питомцем сможете принять участие в соревнованиях, почувствовав себя одной командой!
В программе – забег на время, а также масс-старт.
Кстати, участвовать в соревнованиях можно и тем, у кого пока нет питомца – компанию Вам составят четвероногие подопечные приюта «Келтсские ангелы».
Регистрация участников и ветеринарный контроль начнутся в 11:00.
Традиционно компания Четыре Лапы подготовила множество активностей! Вас ждут:
- Фотобудка.
- Аквагрим.
- Зона аджилити.
- Беспроигрышная лотерея.
Ждем Вас!