Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» в Москве
Уже совсем скоро Москва станет центром добра, хорошего настроения и приятного времяпрепровождения, ведь здесь пройдет уже полюбившийся нам фестиваль «Пасхальный дар».
Приглашаем Вас посетить организованный в рамках фестиваля большой благотворительный образовательный проект «Четвероногий друг», посвященный заботе о животных.
Вы сможете узнать больше о деятельности приютов и фондов* для бездомных животных, а также о том, как оказать помощь четвероногим, которые пока не обрели любящую семью.
Эксперты благотворительных фондов помощи животным познакомят гостей с особенностями поведения и воспитания домашних питомцев.
Компания Четыре Лапы также примет участие в фестивале «Пасхальный дар» с 28 апреля по 1 мая. В нашем мобильном маркете Вы сможете приобрести все самое необходимое для своего питомца.
Также Вас ждут полезные лекции:
- 29 апреля в 16:00 лекция «Тайна шерсти домашних животных».
- 29 апреля в 18:00 мастер-класс по «Ноузворк».
- 1 мая в 15:00 мастер-класс от кинолога по прогулкам с питомцами «Гуляем в удовольствие».
И, конечно, не обойдется без Вашего любимого модного показа, который пройдет 1 мая в 14:00! Придумайте для питомца стильный образ и пройдитесь по ковровой дорожке! Традиционно мы подготовили множество подарков и приятных сюрпризов.
Также Вас ждут встречи с нашими грумерами, которые совершенно бесплатно (необходима предварительная запись) окажут Вашему питомцу уходовые экспресс-услуги и дадут полезные рекомендации о поддержании эффектного внешнего вида любимца.
Зарегистрироваться на встречи с грумерами можно по кнопке.
Ждем Вас!
*Приюты и фонды, которые примут участие в фестивале «Пасхальный дар»:
- ГБУ "Доринвест».
- Благотворительный фонд «Дом».
- Благотворительный фонд «Сень сотен крыльев».
- Благотворительный фонд помощи бездомным животным «НИКА».
- Благотворительный фонд «Лапа дружбы».
- Благотворительный фонд «Собаки, которые любят».
- Благотворительный фонд «ВИРТА».
- Благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду».
- Зооцентр КиС.
- Благотворительный фонд «Догоникота».
- Центр поддержки бездомных животных «Юна».
- Фонд «Помощь бездомным беспородным животным».
- Благотворительный фонд помощи животным «Динго».
- Благотворительный фонд «Возьми счастье в дом».