Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» в Москве

Уже совсем скоро Москва станет центром добра, хорошего настроения и приятного времяпрепровождения, ведь здесь пройдет уже полюбившийся нам фестиваль «Пасхальный дар».

Приглашаем Вас посетить организованный в рамках фестиваля большой благотворительный образовательный проект «Четвероногий друг», посвященный заботе о животных.

Вы сможете узнать больше о деятельности приютов и фондов* для бездомных животных, а также о том, как оказать помощь четвероногим, которые пока не обрели любящую семью.

Эксперты благотворительных фондов помощи животным познакомят гостей с особенностями поведения и воспитания домашних питомцев.

Компания Четыре Лапы также примет участие в фестивале «Пасхальный дар» с 28 апреля по 1 мая. В нашем мобильном маркете Вы сможете приобрести все самое необходимое для своего питомца.

Также Вас ждут полезные лекции:

29 апреля в 16:00 лекция «Тайна шерсти домашних животных».

29 апреля в 18:00 мастер-класс по «Ноузворк».

1 мая в 15:00 мастер-класс от кинолога по прогулкам с питомцами «Гуляем в удовольствие».

И, конечно, не обойдется без Вашего любимого модного показа , который пройдет 1 мая в 14:00! Придумайте для питомца стильный образ и пройдитесь по ковровой дорожке! Традиционно мы подготовили множество подарков и приятных сюрпризов.

Также Вас ждут встречи с нашими грумерами, которые совершенно бесплатно (необходима предварительная запись) окажут Вашему питомцу уходовые экспресс-услуги и дадут полезные рекомендации о поддержании эффектного внешнего вида любимца.

Зарегистрироваться на встречи с грумерами можно по кнопке.

Ждем Вас!

*Приюты и фонды, которые примут участие в фестивале «Пасхальный дар»: