Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» в Москве

28.04.2024
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Уже совсем скоро Москва станет центром добра, хорошего настроения и приятного времяпрепровождения, ведь здесь пройдет уже полюбившийся нам фестиваль «Пасхальный дар».

Приглашаем Вас посетить организованный в рамках фестиваля большой благотворительный образовательный проект «Четвероногий друг», посвященный заботе о животных.

Вы сможете узнать больше о деятельности приютов и фондов* для бездомных животных, а также о том, как оказать помощь четвероногим, которые пока не обрели любящую семью.

Эксперты благотворительных фондов помощи животным познакомят гостей с особенностями поведения и воспитания домашних питомцев.

Компания Четыре Лапы также примет участие в фестивале «Пасхальный дар» с 28 апреля по 1 мая. В нашем мобильном маркете Вы сможете приобрести все самое необходимое для своего питомца.

Также Вас ждут полезные лекции:

  • 29 апреля в 16:00 лекция «Тайна шерсти домашних животных».
  • 29 апреля в 18:00 мастер-класс по «Ноузворк».
  • 1 мая в 15:00 мастер-класс от кинолога по прогулкам с питомцами «Гуляем в удовольствие».

И, конечно, не обойдется без Вашего любимого модного показа, который пройдет 1 мая в 14:00! Придумайте для питомца стильный образ и пройдитесь по ковровой дорожке! Традиционно мы подготовили множество подарков и приятных сюрпризов.


Также Вас ждут встречи с нашими грумерами, которые совершенно бесплатно (необходима предварительная запись) окажут Вашему питомцу уходовые экспресс-услуги и дадут полезные рекомендации о поддержании эффектного внешнего вида любимца.

Зарегистрироваться на встречи с грумерами можно по кнопке.

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Ждем Вас!

*Приюты и фонды, которые примут участие в фестивале «Пасхальный дар»:

  1. ГБУ "Доринвест».
  2. Благотворительный фонд «Дом».
  3. Благотворительный фонд «Сень сотен крыльев».
  4. Благотворительный фонд помощи бездомным животным «НИКА».
  5. Благотворительный фонд «Лапа дружбы».
  6. Благотворительный фонд «Собаки, которые любят».
  7. Благотворительный фонд «ВИРТА».
  8. Благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду».
  9. Зооцентр КиС.
  10. Благотворительный фонд «Догоникота».
  11. Центр поддержки бездомных животных «Юна».
  12. Фонд «Помощь бездомным беспородным животным».
  13. Благотворительный фонд помощи животным «Динго».
  14. Благотворительный фонд «Возьми счастье в дом».