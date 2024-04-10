13 и 14 апреля в Москве пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Компания Четыре Лапы также будет принимать в нем участие, ведь мы стараемся поддерживать проекты, направленные на помощь тем, кому она необходима.

Компания Четыре Лапы подготовила для Вас:

Беспроигрышную лотерею.

Подарки победителям викторины.

Мастер-класс по декорированию брендированных значков.