Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

10.04.2024
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13 и 14 апреля в Москве пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Компания Четыре Лапы также будет принимать в нем участие, ведь мы стараемся поддерживать проекты, направленные на помощь тем, кому она необходима.

Компания Четыре Лапы подготовила для Вас:

  • Беспроигрышную лотерею.
  • Подарки победителям викторины.
  • Мастер-класс по декорированию брендированных значков.

А все желающие смогут принять участие в нашем благотворительном проекте «Добролап» – приобрести и передать корма для четвероногих подопечных приютов и фондов для бездомных животных.