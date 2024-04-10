Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»
10.04.2024
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13 и 14 апреля в Москве пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Компания Четыре Лапы также будет принимать в нем участие, ведь мы стараемся поддерживать проекты, направленные на помощь тем, кому она необходима.
Компания Четыре Лапы подготовила для Вас:
- Беспроигрышную лотерею.
- Подарки победителям викторины.
- Мастер-класс по декорированию брендированных значков.
А все желающие смогут принять участие в нашем благотворительном проекте «Добролап» – приобрести и передать корма для четвероногих подопечных приютов и фондов для бездомных животных.