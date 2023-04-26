Благотворительная воскресная вечеринка «DOG’S PARTY»

Уже в это воскресенье в Ростове-на-Дону специально для «лучших друзей» состоится семейная благотворительная вечеринка DOG’S PARTY на открытой крыше БУТИК-ОТЕЛЯ 39.

Когда: 30 апреля.

Во сколько: 13:00-16:00.

Где: БУТИК-ОТЕЛЬ 39, 7 этаж (на открытой крыше).

Вход свободный.

Вас ждут:

1. Веселые конкурсы и розыгрыш призов от наших партнеров.

2. Модный показ и номинация «Самая эффектная пара вечеринки».

3. Фотовыставка от «Собачьего патруля».

4. Советы и услуги лучших компаний на рынке — груминг, уход и питание для ваших питомцев.

5. Консультация ветеринарного врача Четыре Лапы — Борисовской Елены.

6. Выступление Алексея Александровича Кротова — главного ветеринарного врача, врача-терапевта, травматолога, ветеринарного хирурга, ратолога, специалиста по вакцинации животных

7. Памятные фотографии для всей семьи

Не забывайте взять с собой все необходимое: поводок, намордник для собак крупных пород, хорошее настроение и наряды для себя и любимцев, ведь в рамках вечеринки состоится Модный показ, который так полюбился нашим гостям. Ваш четвероногий друг сможет стать звездой красной ковровой дорожки, продемонстрировав креативный, яркий, стильный весенний наряд.