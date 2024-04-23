Благотворительная вечеринка DOG’S PARTY
23.04.2024
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Уже в эту в субботу в Ростове-на-Дону состоится семейная благотворительная вечеринка DOG’S PARTY на открытой крыше БУТИК-ОТЕЛЯ 39.
Вас ждут:
- Веселые конкурсы и розыгрыш призов от наших партнеров.
- Шоу талантов.
- Фотовыставка от «Собачьего патруля».
- Советы и услуги лучших компаний на рынке – груминг, уход и питание для ваших питомцев.
- Консультация ветеринарного врача Четыре Лапы Елены Мартынюк.
- Выступление Алексея Александровича Кротова — главного ветеринарного врача, врача-терапевта, травматолога, ветеринарного хирурга, ратолога, специалиста по вакцинации.
- Памятные фотографии для всей семьи.
Не забывайте взять с собой все необходимое: поводок, намордник для собак крупных пород, хорошее настроение и, конечно, наряды для себя и любимцев, ведь в рамках вечеринки состоится Модный показ, который так полюбился нашим гостям. Ваш четвероногий друг сможет стать звездой красной ковровой дорожки, продемонстрировав креативный, яркий, стильный весенний наряд.