Уже в эту в субботу в Ростове-на-Дону состоится семейная благотворительная вечеринка DOG’S PARTY на открытой крыше БУТИК-ОТЕЛЯ 39.

Вас ждут:

Веселые конкурсы и розыгрыш призов от наших партнеров.

Шоу талантов.

Фотовыставка от «Собачьего патруля».

Советы и услуги лучших компаний на рынке – груминг, уход и питание для ваших питомцев.

Консультация ветеринарного врача Четыре Лапы Елены Мартынюк.

Выступление Алексея Александровича Кротова — главного ветеринарного врача, врача-терапевта, травматолога, ветеринарного хирурга, ратолога, специалиста по вакцинации.

Памятные фотографии для всей семьи.

Не забывайте взять с собой все необходимое: поводок, намордник для собак крупных пород, хорошее настроение и, конечно, наряды для себя и любимцев, ведь в рамках вечеринки состоится Модный показ, который так полюбился нашим гостям. Ваш четвероногий друг сможет стать звездой красной ковровой дорожки, продемонстрировав креативный, яркий, стильный весенний наряд.