Благотворительная акция «Лапа дружбы» в Казани

Казань! В это воскресенье в Горкинско-Ометьеском лесу пройдет заключительная благотворительная акция «Лапа дружбы»!

Когда: 10 сентября

Во сколько: 12:00 - 16:00

Где: г. Казань, Горкинско-Ометьевский лес, площадка для собак



На мероприятии Вы сможете познакомиться с собаками из городских приютов и взять понравившегося питомца домой, проконсультироваться у ветеринарных врачей, послушать лекции, принять участие в мастер-классе в интерактивной зоне «Юный ветеринар», а также приобрести товары и лакомства на благотворительной ярмарке!

Расписание лекций:

14:00 — лекция «10 шагов здоровья: профилактика заболеваний собак с рождения до счастливой старости» от ветеринара Алисы Гаевой.

15:00 — лекция «О чем говорят собаки» от ветеринара, зоопсихолога, кинолога, специалиста по поведению собак и кошек Люции Файзи.

Завершится акция лекцией «10 шагов к комфортной и долгой жизни с собакой» от кинолога, специалиста по поведению собак Марии Титовой. Лекция пройдет в контейнерном центре CUBE. Начало в 16:00.

Во время акции будет работать «стол добра», где любой желающий сможет пожертвовать корм, пеленки, миски, наполнители. Все собранное передадут участникам акции!

Каждый пристроенный хвостик получит подарки от Четыре Лапы: всё самое необходимое для начала счастливой жизни с новыми пет-родителями!

Важно: все собаки будут передаваться по договору о передаче животного, поэтому с собой нужно взять паспорт!

Вход свободный, участие в активностях бесплатное.

До встречи!