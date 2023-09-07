Благотворительная акция «Лапа дружбы» в Казани
Казань! В это воскресенье в Горкинско-Ометьеском лесу пройдет заключительная благотворительная акция «Лапа дружбы»!
Когда: 10 сентября
Во сколько: 12:00 - 16:00
Где: г. Казань, Горкинско-Ометьевский лес, площадка для собак
На мероприятии Вы сможете познакомиться с собаками из городских приютов и взять понравившегося питомца домой, проконсультироваться у ветеринарных врачей, послушать лекции, принять участие в мастер-классе в интерактивной зоне «Юный ветеринар», а также приобрести товары и лакомства на благотворительной ярмарке!
Расписание лекций:
- 14:00 — лекция «10 шагов здоровья: профилактика заболеваний собак с рождения до счастливой старости» от ветеринара Алисы Гаевой.
- 15:00 — лекция «О чем говорят собаки» от ветеринара, зоопсихолога, кинолога, специалиста по поведению собак и кошек Люции Файзи.
- Завершится акция лекцией «10 шагов к комфортной и долгой жизни с собакой» от кинолога, специалиста по поведению собак Марии Титовой. Лекция пройдет в контейнерном центре CUBE. Начало в 16:00.
Во время акции будет работать «стол добра», где любой желающий сможет пожертвовать корм, пеленки, миски, наполнители. Все собранное передадут участникам акции!
Каждый пристроенный хвостик получит подарки от Четыре Лапы: всё самое необходимое для начала счастливой жизни с новыми пет-родителями!
Важно: все собаки будут передаваться по договору о передаче животного, поэтому с собой нужно взять паспорт!
Вход свободный, участие в активностях бесплатное.
До встречи!