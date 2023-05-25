«Любители животных – это особая порода людей с благородной душой, эмпатичных, возможно, немного склонных к сентиментальности, но с чистым и отзывчивым сердцем».



Как научиться лучше понимать потребности своего любимца и стать для него самым лучшим другом?

Приглашаем Вас на встречу с зоопсихологом в рамках долгожданного культурного события – «Библионочь – 2023»

Где: Москва, ул. Нагатинская ул., д.11, к.1, Библиотека № 159

Когда: 27 мая

Время: 16.00 – 17.00

Вас ждут:

- Увлекательная лекция от зоопсихолога из центра реабилитации временно бездомных животных «Юна», которая будет полезна не только для тех, у кого уже есть питомец, но и тем, кто только планирует его завести.

- Возможность задать любые вопросы о поведении и воспитании своих хвостиков.

- Памятные подарки от Четыре Лапы.

- Прекрасная атмосфера и положительные эмоции от проведенной беседы.

Присоединяйтесь и окунитесь в мир любви и заботы о домашних животных!

*Вход осуществляется без питомца