Бесплатный пункт мобильного груминга и ветеринарии Четыре Лапы снова начинает свою работу
Наш грандиозный проект, который стал популярен и любим покупателями, снова в Москве!
Бесплатный пункт мобильного груминга и ветеринарии Четыре Лапы снова начинает свою работу на новых площадках для выгула, которые благоустраиваются в рамках проекта «Питомец в Москве».
Каждый день наш передвижной кабинет будет работать на новой площадке, а прием ведут специалисты компании Четыре Лапы – ветеринарный врач и грумер.
Грумер оказывает такие базовые услуги, как:
- создание челки или прически;
- уход с помощью профессиональных средств;
- подбор инструментов для домашнего груминга;
- гигиеническая чистка ушей
На приеме у ветеринарного врача Вы сможете:
- получить рекомендации по кормлению любимца и уходу за ним;
- узнать, какие исследования понадобятся именно Вашему четвероногому другу.
Получить информацию о том, где Бесплатный пункт мобильного груминга и ветеринарии будет находиться в выбранный Вами день, а также записаться на прием можно здесь: