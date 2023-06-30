Наш грандиозный проект, который стал популярен и любим покупателями, снова в Москве!

Бесплатный пункт мобильного груминга и ветеринарии Четыре Лапы снова начинает свою работу на новых площадках для выгула, которые благоустраиваются в рамках проекта «Питомец в Москве».

Каждый день наш передвижной кабинет будет работать на новой площадке, а прием ведут специалисты компании Четыре Лапы – ветеринарный врач и грумер.

Грумер оказывает такие базовые услуги, как:

создание челки или прически;

уход с помощью профессиональных средств;

подбор инструментов для домашнего груминга;

гигиеническая чистка ушей

и многое другое.

На приеме у ветеринарного врача Вы сможете:

получить рекомендации по кормлению любимца и уходу за ним;

узнать, какие исследования понадобятся именно Вашему четвероногому другу.

Получить информацию о том, где Бесплатный пункт мобильного груминга и ветеринарии будет находиться в выбранный Вами день, а также записаться на прием можно здесь:

