Бесплатная обработка от блох, клещей и гельминтов

Сезон активности блох и клещей приближается. Позаботьтесь о защите питомца заранее!

Покупайте средства от блох и клещей в сети зоомагазинов «Четыре Лапы» , а обработку питомца мы проведем бесплатно.

Что входит в услугу?

1. Консультация ветврача в зоомагазине по выбору подходящего средства от паразитов.

2. Обработка питомца от гельминтов, блох и клещей: специалист даст таблетку, наденет ошейник или нанесет капли/спрей.

*Услуга доступна только в розничных магазинах, в день покупки. Необходимо предъявить чек, подтверждающий приобретение средств.