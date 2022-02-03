Бесплатная обработка от блох, клещей и гельминтов
03.02.2022
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Сезон активности блох и клещей приближается. Позаботьтесь о защите питомца заранее!
Покупайте средства от блох и клещей в сети зоомагазинов «Четыре Лапы», а обработку питомца мы проведем бесплатно.
Что входит в услугу?
1. Консультация ветврача в зоомагазине по выбору подходящего средства от паразитов.
2. Обработка питомца от гельминтов, блох и клещей: специалист даст таблетку, наденет ошейник или нанесет капли/спрей.
*Услуга доступна только в розничных магазинах, в день покупки. Необходимо предъявить чек, подтверждающий приобретение средств.