Бесплатная консультация стоматолога при первичном приеме терапевта
06.12.2021
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Заболевания ротовой полости у кошек и собак встречаются так же часто, как и вирусные инфекции. Многие из них на начальной стадии протекают незаметно. Питомец начинает испытывать боль только при сильном воспалительном процессе. Поэтому поход к ветеринарному стоматологу должен быть таким же регулярным, как и визиты к терапевту.
Начните заботиться о здоровье зубов и десен питомцев уже сейчас. С 6 по 31 декабря при первичном посещении терапевта в ветеринарном центре «Четыре Лапы» г. Химки вы получаете консультацию стоматолога бесплатно.
|Наименование услуги
|Стоимость (руб)
|Первичный прием терапевта и стоматолога
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