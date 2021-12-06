Бесплатная консультация стоматолога при первичном приеме терапевта

Заболевания ротовой полости у кошек и собак встречаются так же часто, как и вирусные инфекции. Многие из них на начальной стадии протекают незаметно. Питомец начинает испытывать боль только при сильном воспалительном процессе. Поэтому поход к ветеринарному стоматологу должен быть таким же регулярным, как и визиты к терапевту.

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