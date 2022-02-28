Приглашаем на BEAUTY DAY в Санкт-Петербурге!

Весна - это время, идеально подходящее для перемен и преображений!

Хотите, чтобы ваш любимец притягивал к себе восхищённые взгляды, поражая окружающих эффектным внешним видом?

В преддверии Международного женского дня мы хотим поздравить братьев наших меньших и устроить Beauty Day!

Мы собрали супер-команду: блогер с питомцем-моделью, профессиональный грумер и зажигательный ведущий!

В этот день вас ждут:

1. Мастер-класс от нашего грумера – Марии Кравченко: уход за коготками и шерстью, плетение косичек и использование страз – все, что необходимо для весеннего настроения!

2. Блогер @kupidolka и ее очаровательный домашний любимец.

3. Портреты вас и вашего питомца в стиле скетчинг.

4. Шоу-программа от ведущего, смузи-бар и профессиональный фотограф.

Дата: 7 марта.

Время: 13:00-16:00.

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения 74, корпус 2.