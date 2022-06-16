Aloha Pet Weekend
Приглашаем на Aloha Pet Weekend!
Далекие Гавайи ближе, чем вы думаете! Хотите погрузиться в атмосферу жаркого солнца, чарующих волн, действующих вулканов, легкого ветра и пленительного аромата гибискуса?
Для этого необязательно отправляться на тихоокеанское побережье - совершить путешествие с питомцем на Гавайи можно вместе с «Четыре Лапы»!
Приглашаем Вас и Вашего любимца на Aloha Pet Weekend, который пройдет 25 и 26 июня с 12:00 до 19:00 на Усачёвском рынке.
Летнее настроение, яркие краски, море положительных эмоций - это то, что точно понравится Вам и любимцу!
Вас ждут:
1. Консультации наших специалистов - ветеринарного врача и кинолога.
2. Фотозона для ярких снимков.
3. Бесплатный аквагрим.
4. Беспроигрышная лотерея.
5. Мобильный магазин «Четыре Лапы».
До встречи на ГАВайях!
Дата: 25 и 26 июня.
Время: 12:00-19:00.
Адрес: Москва, ул. Усачёва, 26