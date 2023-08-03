Аквариум с нуля: мастер-класс

Не всегда нужно далеко уезжать, чтобы полюбоваться чем-то поистине прекрасным, обрести гармонию и расслабиться – можно же просто установить дома аквариум!

Ну а если Вы очень хотите, но не знаете с чего начать – в эту субботу приглашаем Вас на мастер-класс по установке аквариума, организованный совместно с компанией Tetra. Специалисты бренда развеят все Ваши сомнения и покажут Вам всю красоту подводного мира и его обитателей.

Когда: 5 августа

Во сколько: 13:00-15:00

Где: Москва, ул. Люблинская, д. 171



Вы узнаете о:

важнейших технических процессах в аквариуме;

правилах оформления и запуска аквариума;

повседневном уходе за ним.

И, конечно, не обойдется без подарков и призов от компаний Четыре Лапы и Tetra.

А в конце мы разыграем суперприз – тот самый аквариум объемом 30 литров, за запуском которого Вы будете наблюдать!

Приходите всей семьей. Обещаем, что будет интересно!

До встречи!