Аквариум с нуля: мастер-класс
Не всегда нужно далеко уезжать, чтобы полюбоваться чем-то поистине прекрасным, обрести гармонию и расслабиться – можно же просто установить дома аквариум!
Ну а если Вы очень хотите, но не знаете с чего начать – в эту субботу приглашаем Вас на мастер-класс по установке аквариума, организованный совместно с компанией Tetra. Специалисты бренда развеят все Ваши сомнения и покажут Вам всю красоту подводного мира и его обитателей.
Когда: 5 августа
Во сколько: 13:00-15:00
Где: Москва, ул. Люблинская, д. 171
Вы узнаете о:
- важнейших технических процессах в аквариуме;
- правилах оформления и запуска аквариума;
- повседневном уходе за ним.
И, конечно, не обойдется без подарков и призов от компаний Четыре Лапы и Tetra.
А в конце мы разыграем суперприз – тот самый аквариум объемом 30 литров, за запуском которого Вы будете наблюдать!
Приходите всей семьей. Обещаем, что будет интересно!
До встречи!