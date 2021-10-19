А вы знали про основные преимущества смешанного кормления?
19.10.2021
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Комбинируя сухой и влажный рационы, можно обеспечить идеальный баланс питательных веществ. Это способствует улучшению качества и продолжительности жизни вашей кошки.
Основные преимущества смешанного кормления:
1. Доказанная помощь в предотвращении развития таких заболеваний, как ожирение, мочекаменная болезнь и сахарный диабет.
2. Высокая вкусовая привлекательность.
3. Возможность варьировать соотношение текстур для разных периодов жизни кошки.
Royal Canin Корм сухой для кошек Аппетайт контрол кэа447 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Корм влажный для кошек Аппетайт контрол кэа желе58 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Корм влажный для кошек Аппетайт контрол кэа соус58 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Корм сухой для кошек Лайт вейт кэа1465 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Корм влажный для кошек Индор 7+ желе55 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Корм влажный для кошек Индор в желе55 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Корм влажный для кошек Индор в соусе55 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Maine Coon Kitten влажный корм для котят породы мейн-кун 85 г60 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Корм сухой для котят Роял Канин Стерилайзд, пак. 400 г377 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Sterilised 7+ корм для стерилизованных кошек старше 7 лет, 1,5 кг1019 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Роял Канин влажный 85г для кошек Уринари кэа в соусе58 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Корм Роял Канин влажный 85г для кошек Инстинктив 7+55 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Light Weight Care корм для взрослых кошек в целях профилактики избыточного веса, 3,5 кг457 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Страна производства Россия
Royal Canin Urinary Care корм для взрослых кошек в целях профилактики мочекаменной болезни, 400г447 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Hairball Care влажный корм для взрослых кошек в соусе, 85 г58 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Kitten Sterilised нежные кусочки в желе для стерилизованных котят от 6 до 12 месяцев, 85 г55 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Kitten Sterilised нежные кусочки в соусе для стерилизованных котят от 6 до 12 месяцев, 85 г55 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Sterilised нежные паштет для кастрированных кошек и котов, 85 г55 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Kitten Instinctive паштет для котят от 4 до 12 месяцев, 85 г55 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Adult Persian паштет для кошек персидской породы старше 12 месяцев, 85 г60 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Hairball Care корм для взрослых кошек в целях профилактики образования волосяных комочков в ЖКТ, 2 кг1953 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Ageing 12+ корм для кошек старше 12 лет, 400 г383 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Франция
Royal Canin Indoor 27 корм для домашних кошек c нормальным весом от 1 до 7 лет, 400 г383 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Maine Coon Adult 32 корм для кошек породы мейн-кун старше 15 месяцев, 400 г435 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Persian Adult корм для персидских кошек старше 12 месяцев, 400 г435 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Sterilised 37 корм для стерилизованных кошек с 1 до 7 лет, 400 г315 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Kitten Maine Coon корм для котят породы мейн-кун в возрасте до 15 месяцев, 400 г435 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Indoor 7+ корм для пожилых домашних кошек старше 7 лет, 400 г383 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Digestive Care корм для кошек с расстройствами пищеварительной системы, 400 г447 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Польша
Royal Canin Корм сухой для котят до 12 месяцев283 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Maine Coon Adult влажный корм для кошек породы мейн-кун старше 15 месяцев, 85 г60 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 24шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Ageing +12 кусочки в соусе для кошек старше 12 лет, 85 г55 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Digest Sensitive кусочки в соусе для кошек с чувствительным пищеварением, 85 г58 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 24шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Ultra Light кусочки в соусе для кошек, склонных к полноте, 85г58 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
Royal Canin Instinctive кусочки в соусе для кошек старше 1 года, 85 г55 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 24шт.
Страна производства Россия
Royal Canin Kitten Instinctive влажный корм для котят от 4 до 12 месяцев в соусе, 85 г55 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
Упаковка 24шт.
Страна производства Россия