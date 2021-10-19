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А вы знали про основные преимущества смешанного кормления?

19.10.2021
45

Комбинируя сухой и влажный рационы, можно обеспечить идеальный баланс питательных веществ. Это способствует улучшению качества и продолжительности жизни вашей кошки.

Основные преимущества смешанного кормления:

1. Доказанная помощь в предотвращении развития таких заболеваний, как ожирение, мочекаменная болезнь и сахарный диабет.

2. Высокая вкусовая привлекательность.

3. Возможность варьировать соотношение текстур для разных периодов жизни кошки.

39 товаров Сортировать по
Корм сухой для кошек Аппетайт контрол кэа
Royal Canin Корм сухой для кошек Аппетайт контрол кэа
 
Варианты фасовки
400 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Россия
447 +1 Уведомить о поступлении
380 Подписка
Корм влажный для кошек Аппетайт контрол кэа желе
Royal Canin Корм влажный для кошек Аппетайт контрол кэа желе
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
58 +1 Уведомить о поступлении
Корм влажный для кошек Аппетайт контрол кэа соус
Royal Canin Корм влажный для кошек Аппетайт контрол кэа соус
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
58 +1 Уведомить о поступлении
Корм сухой для кошек Лайт вейт кэа
Royal Canin Корм сухой для кошек Лайт вейт кэа
 
Варианты фасовки
1.5 кг
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
1465 +1 Уведомить о поступлении
1245 Подписка
Корм влажный для кошек Индор 7+ желе
Royal Canin Корм влажный для кошек Индор 7+ желе
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
55 +1 Уведомить о поступлении
Корм влажный для кошек Индор в желе
Royal Canin Корм влажный для кошек Индор в желе
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
55 +1 Уведомить о поступлении
Корм влажный для кошек Индор в соусе
Royal Canin Корм влажный для кошек Индор в соусе
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
55 +1 Уведомить о поступлении
Maine Coon Kitten влажный корм для котят породы мейн-кун 85 г
Royal Canin Maine Coon Kitten влажный корм для котят породы мейн-кун 85 г
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
60 +1 Уведомить о поступлении
Корм сухой для котят Роял Канин Стерилайзд, пак. 400 г
Royal Canin Корм сухой для котят Роял Канин Стерилайзд, пак. 400 г
 
Варианты фасовки
400 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Россия
377 +1 Уведомить о поступлении
320 Подписка
Sterilised 7+ корм для стерилизованных кошек старше 7 лет, 1,5 кг
Royal Canin Sterilised 7+ корм для стерилизованных кошек старше 7 лет, 1,5 кг
 
Варианты фасовки
1.5 кг
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
1019 +1 Уведомить о поступлении
866 Подписка
Роял Канин влажный 85г для кошек Уринари кэа в соусе
Royal Canin Роял Канин влажный 85г для кошек Уринари кэа в соусе
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
58 +1 Уведомить о поступлении
Корм Роял Канин влажный 85г для кошек Инстинктив 7+
Royal Canin Корм Роял Канин влажный 85г для кошек Инстинктив 7+
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
55 +1 Уведомить о поступлении
Light Weight Care корм для взрослых кошек в целях профилактики избыточного веса, 3,5 кг
Royal Canin Light Weight Care корм для взрослых кошек в целях профилактики избыточного веса, 3,5 кг
 
Варианты фасовки
400 г
Страна производства Россия
457 +1 Уведомить о поступлении
388 Подписка
Urinary Care корм для взрослых кошек в целях профилактики мочекаменной болезни, 400г
Royal Canin Urinary Care корм для взрослых кошек в целях профилактики мочекаменной болезни, 400г
 
Варианты фасовки
400 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Россия
447 +1 Уведомить о поступлении
380 Подписка
Hairball Care влажный корм для взрослых кошек в соусе, 85 г
Royal Canin Hairball Care влажный корм для взрослых кошек в соусе, 85 г
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
58 +1 Уведомить о поступлении
Kitten Sterilised нежные кусочки в желе для стерилизованных котят от 6 до 12 месяцев, 85 г
Royal Canin Kitten Sterilised нежные кусочки в желе для стерилизованных котят от 6 до 12 месяцев, 85 г
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
55 +1 Уведомить о поступлении
Kitten Sterilised нежные кусочки в соусе для стерилизованных котят от 6 до 12 месяцев, 85 г
Royal Canin Kitten Sterilised нежные кусочки в соусе для стерилизованных котят от 6 до 12 месяцев, 85 г
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
55 +1 Уведомить о поступлении
Sterilised нежные паштет для кастрированных кошек и котов, 85 г
Royal Canin Sterilised нежные паштет для кастрированных кошек и котов, 85 г
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
55 +1 Уведомить о поступлении
Kitten Instinctive паштет для котят от 4 до 12 месяцев, 85 г
Royal Canin Kitten Instinctive паштет для котят от 4 до 12 месяцев, 85 г
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
55 +1 Уведомить о поступлении
Adult Persian паштет для кошек персидской породы старше 12 месяцев, 85 г
Royal Canin Adult Persian паштет для кошек персидской породы старше 12 месяцев, 85 г
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
60 +1 Уведомить о поступлении
Hairball Care корм для взрослых кошек в целях профилактики образования волосяных комочков в ЖКТ, 2 кг
Royal Canin Hairball Care корм для взрослых кошек в целях профилактики образования волосяных комочков в ЖКТ, 2 кг
 
Варианты фасовки
2 кг
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
1953 +1 Уведомить о поступлении
1660 Подписка
Ageing 12+ корм для кошек старше 12 лет, 400 г
Royal Canin Ageing 12+ корм для кошек старше 12 лет, 400 г
 
Варианты фасовки
400 г
Упаковка 6шт.
Страна производства Франция
383 +1 Уведомить о поступлении
326 Подписка
Indoor 27 корм для домашних кошек c нормальным весом от 1 до 7 лет, 400 г
Royal Canin Indoor 27 корм для домашних кошек c нормальным весом от 1 до 7 лет, 400 г
 
Варианты фасовки
400 г
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
383 +1 Уведомить о поступлении
326 Подписка
Maine Coon Adult 32 корм для кошек породы мейн-кун старше 15 месяцев, 400 г
Royal Canin Maine Coon Adult 32 корм для кошек породы мейн-кун старше 15 месяцев, 400 г
 
Варианты фасовки
400 г
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
435 +1 Уведомить о поступлении
370 Подписка
Persian Adult корм для персидских кошек старше 12 месяцев, 400 г
Royal Canin Persian Adult корм для персидских кошек старше 12 месяцев, 400 г
 
Варианты фасовки
400 г
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
435 +1 Уведомить о поступлении
370 Подписка
Sterilised 37 корм для стерилизованных кошек с 1 до 7 лет, 400 г
Royal Canin Sterilised 37 корм для стерилизованных кошек с 1 до 7 лет, 400 г
 
Варианты фасовки
400 г
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
315 +1 Уведомить о поступлении
268 Подписка
Kitten Maine Coon корм для котят породы мейн-кун в возрасте до 15 месяцев, 400 г
Royal Canin Kitten Maine Coon корм для котят породы мейн-кун в возрасте до 15 месяцев, 400 г
 
Варианты фасовки
400 г
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
435 +1 Уведомить о поступлении
370 Подписка
Indoor 7+ корм для пожилых домашних кошек старше 7 лет, 400 г
Royal Canin Indoor 7+ корм для пожилых домашних кошек старше 7 лет, 400 г
 
Варианты фасовки
400 г
Упаковка 6шт.
Страна производства Россия
383 +1 Уведомить о поступлении
326 Подписка
Digestive Care корм для кошек с расстройствами пищеварительной системы, 400 г
Royal Canin Digestive Care корм для кошек с расстройствами пищеварительной системы, 400 г
 
Варианты фасовки
400 г
Упаковка 6шт.
Страна производства Польша
447 +1 Уведомить о поступлении
380 Подписка
Корм сухой для котят до 12 месяцев
Royal Canin Корм сухой для котят до 12 месяцев
 
Варианты фасовки
300 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Россия
283 +1 Уведомить о поступлении
241 Подписка
Maine Coon Adult влажный корм для кошек породы мейн-кун старше 15 месяцев, 85 г
Royal Canin Maine Coon Adult влажный корм для кошек породы мейн-кун старше 15 месяцев, 85 г
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 24шт.
Страна производства Австрия
60 +1 Уведомить о поступлении
Ageing +12 кусочки в соусе для кошек старше 12 лет, 85 г
Royal Canin Ageing +12 кусочки в соусе для кошек старше 12 лет, 85 г
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
55 +1 Уведомить о поступлении
Digest Sensitive кусочки в соусе для кошек с чувствительным пищеварением, 85 г
Royal Canin Digest Sensitive кусочки в соусе для кошек с чувствительным пищеварением, 85 г
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 24шт.
Страна производства Россия
58 +1 Уведомить о поступлении
Ultra Light кусочки в соусе для кошек, склонных к полноте, 85г
Royal Canin Ultra Light кусочки в соусе для кошек, склонных к полноте, 85г
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Австрия
58 +1 Уведомить о поступлении
Instinctive кусочки в соусе для кошек старше 1 года, 85 г
Royal Canin Instinctive кусочки в соусе для кошек старше 1 года, 85 г
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 24шт.
Страна производства Россия
55 +1 Уведомить о поступлении
Kitten Instinctive влажный корм для котят от 4 до 12 месяцев в соусе, 85 г
Royal Canin Kitten Instinctive влажный корм для котят от 4 до 12 месяцев в соусе, 85 г
  Royal Canin: -20% на влажный корм для кошек
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 24шт.
Страна производства Россия
55 +1 Уведомить о поступлении
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