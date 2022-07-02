Приглашаем на грандиозное открытие 400 магазина!
Приглашаем Вас и Вашего питомца на праздничное открытие 400 зоомагазина Четыре Лапы.
9 и 10 июля
Мы подготовили увлекательную анимационную программу, различные конкурсы, активности для взрослых и детей, а также приятные скидки и крутые подарки.
Начало в 12:00
Вас ждут:
- Беспроигрышная лотерея
9-10 июля 13:00-19:00
Примите участие в беспроигрышной лотерее! Просто скачайте мобильное приложение Четыре Лапы, заполните данные о питомце и получите подарок!
- Увлекательный квест
9-10 июля 13:00-19:00
Уверены, что справитесь с любой, даже самой сложной загадкой? Выполните все задания и получите приятный подарок для питомца.
- Розыгрыш месячного запаса корма
9-10 июля 13:00-18:00
Выиграйте месячный запас корма для своего любимца! Просто совершите покупку на сумму от 1500 рублей и зарегистрируйте чек! Розыгрыш проводится каждый час.
- Розыгрыш главного суперприза
9-10 июля 18:00
Совершайте покупки от 1500 рублей и регистрируйте чек. Возможно, именно Вы станете обладателем крутого электросамоката.
- Фан-встреча с блогерами @HOOOTDOGS
9 июля 14:00-15:00
Любимые блогеры ближе, чем Вы думаете! Сделайте с ними селфи и выиграйте эксклюзивный мерч.
- Фан-встреча с блогером @CASSYTHEBEAR
10 июля 14:00-15:00
Сфотографируйтесь с любимым блогером и снимите совместный видеоролик для социальных сетей.
- Вкусные угощения каждому покупателю
при покупке от 300 рублей
Освежитесь в этот жаркий день! Мы угостим Вас вкусным лимонадом, при покупке в зоомагазине на сумму от 300 рублей.
- Фэшн-Шоу
9-10 июля 15:00-16:00
Создайте яркий летний образ для питомца, станьте звездами модного подиума и получите 500 бонусных баллов на карту Четыре Лапы!
- Дог-шоу и аджилити
9-10 июля 13:00-19:00
Научим Вашего питомца самым сложным трюкам и командам, чтобы он удивлял своими способностями.
- Бьюти-бар для Вас и Вашего питомца
9-10 июля 13:00-19:00
Добавьте красок в этот праздничный день! Для Вас – яркий аквагрим, для питомца – оригинальная прическа!
- Консультации ветэксперта и экспресс-груминг
9-10 июля 13:00-19:00
Бесплатно подстрижем коготки, почистим ушки, подберем индивидуальный план питания питомцу.
Более подробная информация о мероприятии: 4LAPY.RU/400