Приглашаем на грандиозное открытие 400 магазина!

Приглашаем Вас и Вашего питомца на праздничное открытие 400 зоомагазина Четыре Лапы.

9 и 10 июля

Мы подготовили увлекательную анимационную программу, различные конкурсы, активности для взрослых и детей, а также приятные скидки и крутые подарки.

Начало в 12:00

Вас ждут:

Беспроигрышная лотерея

9-10 июля 13:00-19:00

Примите участие в беспроигрышной лотерее! Просто скачайте мобильное приложение Четыре Лапы, заполните данные о питомце и получите подарок!

Увлекательный квест

9-10 июля 13:00-19:00

Уверены, что справитесь с любой, даже самой сложной загадкой? Выполните все задания и получите приятный подарок для питомца.

Розыгрыш месячного запаса корма

9-10 июля 13:00-18:00

Выиграйте месячный запас корма для своего любимца! Просто совершите покупку на сумму от 1500 рублей и зарегистрируйте чек! Розыгрыш проводится каждый час.

Розыгрыш главного суперприза

9-10 июля 18:00

Совершайте покупки от 1500 рублей и регистрируйте чек. Возможно, именно Вы станете обладателем крутого электросамоката.

Фан-встреча с блогерами @HOOOTDOGS

9 июля 14:00-15:00

Любимые блогеры ближе, чем Вы думаете! Сделайте с ними селфи и выиграйте эксклюзивный мерч.



Фан-встреча с блогером @CASSYTHEBEAR

10 июля 14:00-15:00

Сфотографируйтесь с любимым блогером и снимите совместный видеоролик для социальных сетей.



Вкусные угощения каждому покупателю

при покупке от 300 рублей

Освежитесь в этот жаркий день! Мы угостим Вас вкусным лимонадом, при покупке в зоомагазине на сумму от 300 рублей.

Фэшн-Шоу

9-10 июля 15:00-16:00

Создайте яркий летний образ для питомца, станьте звездами модного подиума и получите 500 бонусных баллов на карту Четыре Лапы!

Дог-шоу и аджилити

9-10 июля 13:00-19:00

Научим Вашего питомца самым сложным трюкам и командам, чтобы он удивлял своими способностями.

Бьюти-бар для Вас и Вашего питомца

9-10 июля 13:00-19:00

Добавьте красок в этот праздничный день! Для Вас – яркий аквагрим, для питомца – оригинальная прическа!

Консультации ветэксперта и экспресс-груминг

9-10 июля 13:00-19:00

Бесплатно подстрижем коготки, почистим ушки, подберем индивидуальный план питания питомцу.