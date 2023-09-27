14-я благотворительная акция «Добролап» завершилась

Друзья, 14-я по счету благотворительная акция «Добролап» подошла к концу.

В этот раз мы по праву можем гордиться результатами своей работы, ведь нам удалось не только собрать для четвероногих подопечных приютов и фондов необходимые товары, но и значительно расширить границы акции «Добролап».

В акции приняли участие больше 80 000 человек!

Итак, в этом году мы передали в приюты:

– Более 53 000 кг сухого и влажного кормов.

– Около 5 500 шт. лакомств и более 11 000 шт. ветпрепаратов.

А также пеленок, наполнителей, аксессуаров и много других необходимых товаров.

Конечно, как и обещали, мы добавили к собранному количеству корма половину объема и также передали для бездомных животных.

Но это еще не все!

В рамках акции нами были организованы экскурсии в приюты в нескольких городах страны. Вы, наши покупатели, могли вместе с нами посетить приюты, пообщаться с четвероногими, помочь волонтерам в их работе. А еще мы начали сотрудничество с молодежной организацией «Движение первых» – представители молодого поколения тоже съездили в приюты, узнали, как устроена работа в них. И это очень важно, ведь именно от детей зависит то, как в дальнейшем будет устроена работа организаций, которые помогают бездомным животным.

Сотрудники компании Четыре Лапы также не остались в стороне – посетили приюты, помогли с уборкой, пообщались с волонтерами и четвероногими подопечными. Наши ветеринарные врачи оказали безвозмездную помощь кошкам и собакам, дали консультации по уходу и кормлению, а грумеры устроили настоящий «День красоты» для питомцев, которые еще не успели найти свою семью.

Благодарим вас за активное участие в акции «Добролап» – конечно, четвероногие подопечные приютов и фондов не могут сказать «Спасибо», но знайте – это очень важно для них. Именно вы, наши покупатели, помогаете нам в этом, поддерживая нашу благотворительную программу, рассказывая о ней друзьям и знакомым, делясь в социальных сетях полезной информацией.

Ну а мы уже сейчас начинаем подготовку к следующей акции «Добролап». И уверены: самые счастливые истории еще впереди!

Если Вы хотите помочь уже сейчас, то можете сделать это на нашем сайте или через приложение Четыре Лапы: просто добавьте товары в корзину, выберите приют, которому хотите помочь, оплатите покупку, а мы бережно соберем Ваши подарки и доставим их в приюты и фонды.