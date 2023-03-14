Серия просветительских лекций про домашних питомцев для детей
Вчера стартовала серия просветительских лекций про домашних питомцев для детей в школах!
Наш менеджер по обучению персонала, Дмитрий Гольтиков, провел вчера лекцию для учащихся лицея №14. Он рассказал о том, как:
1. Правильно обращаться с разными домашними питомцами: птицами, грызунами, кошками, собаками и даже земноводными.
2. Кормить их и как приучить.
3. Провести адаптацию в домашних условиях.
4. Подготовиться к появлению нового члена семьи.
5. Обустроить клетку для птицы или грызуна.
6. Подобрать террариум и оборудование для земноводных.
7. Содержать аквариумных рыбок и т.д.
Детям очень понравилась лекция, и они задавали много уточняющих вопросов.
Мы планируем и дальше проводить такие мероприятия в разных образовательных учреждениях страны, чтобы юные или будущие пет-родители знали, как обращаться с питомцами!