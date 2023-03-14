Вчера стартовала серия просветительских лекций про домашних питомцев для детей в школах!

Наш менеджер по обучению персонала, Дмитрий Гольтиков, провел вчера лекцию для учащихся лицея №14. Он рассказал о том, как:

1. Правильно обращаться с разными домашними питомцами: птицами, грызунами, кошками, собаками и даже земноводными.

2. Кормить их и как приучить.

3. Провести адаптацию в домашних условиях.

4. Подготовиться к появлению нового члена семьи.

5. Обустроить клетку для птицы или грызуна.

6. Подобрать террариум и оборудование для земноводных.

7. Содержать аквариумных рыбок и т.д.

Детям очень понравилась лекция, и они задавали много уточняющих вопросов.





Мы планируем и дальше проводить такие мероприятия в разных образовательных учреждениях страны, чтобы юные или будущие пет-родители знали, как обращаться с питомцами!