Помогаем приютам круглый год!

Четвероногие подопечные приютов и фондов нуждаются в помощи всегда, независимо от времени года и дня недели. Ведь каждый день – это новые проблемы и новые нужды, которые работники и волонтёры порой не могут решить без поддержки тех, кому небезразлична судьба хвостиков.

Мы рады сообщить, что теперь вы можете помочь им в любое удобное для вас время: в интернет-магазине 4lapy.ru и мобильном приложении Четыре Лапы доступна услуга по оформлению заказа для подопечных приютов и фондов.

Корма, амуниция, ветеринарные препараты и другие, самые необходимые для четвероногих товары, мы привезем прямо в приют, сэкономив ваше время и не заставив четвероногих долго ждать подарки!

Как помочь:

- Положите в корзину товары, которые вы хотите отправить.

- Выберите приют.

- Оплатите вашу покупку. (вы также можете воспользоваться бонусами Четыре Лапы).

Мы бережно соберем ваши подарки и доставим в приюты и фонды.