Дог-френдли меню для вашего питомца от Четыре Лапы и «Остерия Марио»

Друзья, рады поделиться новостью: совместно с сетью итальянских ресторанов «Остерия Марио» и грузинским бистро «Швили» мы запустили большой замечательный проект: в 36-ти ресторанах сети вас ждут дог-френдли меню и гостеприимный сервис, чтобы четвероногий друг мог комфортно себя чувствовать во время пребывания в ресторане.

Вашему питомцу бесплатно предложат лакомство от Четыре Лапы или свежий огурец, морковку и сладкий перец от «Остерия Марио». Помимо этого, обязательно принесут миску с водой, комфортную лежанку, игрушку и салфетки для лап.

Приходите всей семьей и не переживайте, что нужно оставить вашего четвероногого друга в одиночестве, ведь двери «Остерии Марио» и «Швили» всегда открыты к встрече воспитанных хвостиков.

Насладитесь отличными и разнообразными блюдами, почувствуйте себя спокойно и комфортно в заведениях наших партнеров.

Дог-френдли меню и сервис для вашего питомца представлены в «Остерия Марио» и «Швили» в следующих городах: Москва, Московская область, Казань.

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