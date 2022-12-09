Зоомагазин, ветцентр и груминг временно не работают!

Зоомагазин, ветеринарный центр и груминг по адресу: Химки, микрорайон «ИКЕА», к2, ТРЦ «МЕГА» временно не работают!

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Химки, Транспортный проезд, д.3

Химки, пр-т Мельникова, стр. 2Г, ТЦ «Новый дом»

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