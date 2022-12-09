Зоомагазин, ветцентр и груминг временно не работают!
09.12.2022
52
Зоомагазин, ветеринарный центр и груминг по адресу: Химки, микрорайон «ИКЕА», к2, ТРЦ «МЕГА» временно не работают!
Вы всегда можете заказать корм и другие зоотовары для питомца с доставкой от 1 часа в интернет-магазине 4lapy.ru.
Также ждем Вас в ближайших зоомагазинах:
- Химки, Транспортный проезд, д.3
- Химки, пр-т Мельникова, стр. 2Г, ТЦ «Новый дом»
Ветеринарные центры и салоны:
- Москва, просп. Вернадского, 6, ТЦ «Капитолий»
- Одинцово, Можайское ш., 147А