Зоомагазин, ветцентр и груминг временно не работают!

09.12.2022
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Зоомагазин, ветеринарный центр и груминг по адресу: Химки, микрорайон «ИКЕА», к2, ТРЦ «МЕГА» временно не работают!

Вы всегда можете заказать корм и другие зоотовары для питомца с доставкой от 1 часа в интернет-магазине 4lapy.ru.

Также ждем Вас в ближайших зоомагазинах:

  • Химки, Транспортный проезд, д.3
  • Химки, пр-т Мельникова, стр. 2Г, ТЦ «Новый дом»

Ветеринарные центры и салоны: 

  • Москва, просп. Вернадского, 6, ТЦ «Капитолий»
  • Одинцово, Можайское ш., 147А