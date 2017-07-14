Магазин переехал

Магазин по адресу г. Санкт-Петербурге пр-т Энгельса, д.133, корп. 1, лит..В. переезжает на новый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Культуры, д.1, ТРЦ "Родео Драйв"



Мы так же ждем Вас в другим наших магазинах, которые находятся рядом:



1. пр-т Просвещения, д. 74, корп. 2, лит. А

2. пр-т Просвещения, д.60, корп.1 ТЦ "Перекресток"

3. ул. Федора Абрамова, д. 19, корп. 1, лит. А



