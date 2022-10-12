Дарим 150 бонусов при покупке услуг у нашего партнера Гуляй Виляй
12.10.2022
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Гуляй Виляй – внимательный сервис, который занимается выгулом, передержкой и услугами зооняни домашних животных. Опытные сотрудники, современная экипировка для безопасных прогулок, комфортные условия проживания – Гуляй Виляй экономит ваше время и дарит свою заботу любимцам.
Как получить бонусы
1. Воспользуйтесь услугами сервиса Гуляй Виляй:
- Выгул
- Передержка
- Зооняня
2. Готово! Мы начислим Вам бонусы, которые можно потратить на покупки в любом зоомагазине Четыре Лапы или на сайте 4lapy.ru.Предложение действительно до 15.11.2022.