Дарим 150 бонусов при покупке услуг у нашего партнера Гуляй Виляй

12.10.2022
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Гуляй Виляй – внимательный сервис, который занимается выгулом, передержкой и услугами зооняни домашних животных. Опытные сотрудники, современная экипировка для безопасных прогулок, комфортные условия проживания – Гуляй Виляй экономит ваше время и дарит свою заботу любимцам.


Как получить бонусы


1. Воспользуйтесь услугами сервиса Гуляй Виляй:

  • Выгул
  • Передержка
  • Зооняня

2. Готово! Мы начислим Вам бонусы, которые можно потратить на покупки в любом зоомагазине Четыре Лапы или на сайте 4lapy.ru.

Предложение действительно до 15.11.2022.

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