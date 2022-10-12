Дарим 150 бонусов при покупке услуг у нашего партнера Гуляй Виляй

Гуляй Виляй – внимательный сервис, который занимается выгулом, передержкой и услугами зооняни домашних животных. Опытные сотрудники, современная экипировка для безопасных прогулок, комфортные условия проживания – Гуляй Виляй экономит ваше время и дарит свою заботу любимцам.

Как получить бонусы

1. Воспользуйтесь услугами сервиса Гуляй Виляй:

Выгул

Передержка

Зооняня

2. Готово! Мы начислим Вам бонусы, которые можно потратить на покупки в любом зоомагазине Четыре Лапы или на сайте 4lapy.ru.

Предложение действительно до

15.11.2022

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