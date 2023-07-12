Выставка-пристройство «Забери друга»
Не кажется ли Вам, что Ваши подоконники, любимое кресло и ковры пустуют без кого-то усатого, хвостатого, а может, и полосатого? Спешим это исправить!
Когда: 15 июля (суббота)
Во сколько: 12:00-18:00
Где: Москва, ул. Авиаторов, 3а, ТРЦ Небо
Уже в эту субботу 43 ушастых участника выставки будут ждать встречи с будущими хозяевами! Коты, кошки и котята готовы растопить сердца и стать частью, может быть, именно Вашей семьи.
Вас ждут:
- знакомство с котиками фонда помощи животным «Подбери друга»;
- эксклюзивный показ новой программы «Лучший друг человека»;
- подарки от Четыре Лапы для новоиспеченных пет-родителей.
А если подарить новую семью пока что возможности нет, Вы сможете порадовать мурлык и другими подарками: просто купите в нашем магазине любой «котиковый» товар и положите в корзину Добролап. Каждый носик обязательно получит свой подарок!
Вход свободный.
До мур-встречи!