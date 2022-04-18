Выставка-пристройство собак в Санкт-Петербурге

Осуществите Вашу главную мечту детства – заведите собаку! 24 апреля в Центре Здоровья Питомца в Санкт-Петербурге состоится благотворительная выставка-пристройство собак, организованная совместно с приютом «Ржевка», который ведёт свою историю с 2006 года. И все это время директор и учредитель фонда приюта Лидия Ивановна Бекина мечтает о том, что «..когда-нибудь приют будет полупустой, а на питомцев будет очередь». Мы тоже хотим, чтобы каждый четвероногий нашёл себе любящую семью!

Приглашаем всех неравнодушных на знакомство с самыми верными и добрыми собаками приюта. Подарить им немного счастья может каждый: почесать за ушком, покидать мяч или угостить вкусняшкой – все это возможно на нашей встрече! А для некоторых семей этот день может стать знаковым, так как Вы сможете забрать нового друга домой!

В этот день Вас ждут:

знакомство с собачками из приюта «Ржевка».;

лекция от зоопсихолога;

шоу-программа от нашего ведущего;

профессиональный фотограф.

Для каждого пристроенного питомца мы подготовили набор необходимых товаров, которые помогут ему адаптироваться в Вашем доме!

Дата: 24 апреля.

Время: 13:00.

Место: проспект Просвещения, д.74, корп.2.