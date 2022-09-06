Выставка-пристройство собак «Путь домой»

Приглашаем на выставку-пристройство собак в Санкт-Петербурге!

Друзья! Наша традиционная благотворительная акция «Добролап» подходит к концу. За это время мы организовали несколько выставок-пристройств, на которых десятки счастливых подопечных приютов обрели свой дом.

10 сентября в Санкт-Петербурге состоится последняя выставка-пристройство собак в рамках акции «Добролап», организованная совместно с благотворительным проектом «Путь домой».

На ней Вы сможете познакомиться с очаровательными подопечными проекта и, возможно, подарить кому-то из них свою любовь и заботу.

Все, кто в этот день заберет хвостика домой, получат от нас подарки - наборы со всем необходимым для нового члена семьи.

Где: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д.74, к.2.

Когда: 10 сентября.

Во сколько: с 13:00 до 15:00.