Выставка-пристройство собак «Путь домой»
Приглашаем на выставку-пристройство собак в Санкт-Петербурге!
Друзья! Наша традиционная благотворительная акция «Добролап» подходит к концу. За это время мы организовали несколько выставок-пристройств, на которых десятки счастливых подопечных приютов обрели свой дом.
10 сентября в Санкт-Петербурге состоится последняя выставка-пристройство собак в рамках акции «Добролап», организованная совместно с благотворительным проектом «Путь домой».
На ней Вы сможете познакомиться с очаровательными подопечными проекта и, возможно, подарить кому-то из них свою любовь и заботу.
Все, кто в этот день заберет хвостика домой, получат от нас подарки - наборы со всем необходимым для нового члена семьи.
Где: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д.74, к.2.
Когда: 10 сентября.
Во сколько: с 13:00 до 15:00.