Выставка-пристройство собак «Лапки в надежные руки»

В это воскресенье мокрые носы и тёплые лапки будут с нетерпением ждать встречи со своими мамами и папами в Месте встречи Четыре Лапы!

В этот раз, благодаря поддержке онлайн-сервиса поиска хозяев для бездомных животных «Хвосты и лапки», к нам приедут хвостики с непростой судьбой – это те самые собаки, которых вывезли из печально известного эко-приюта в Астрахани, где жизнь их, мягко говоря, не была сказкой…

Но наши герои ещё совсем молодые, всем подопечным не больше 2 лет и они как никто другой заслуживают быть любимыми, а уж как они умеют любить – не описать словами! И, конечно, они очень ждут того знаменательного дня, когда окажутся в тёплом доме и смогут уже наконец дарить всю ту любовь и преданность, что в них накопилась за месяцы ожидания семьи.

Вы сможете:

познакомиться с собаками, а может быть, даже взять понравившегося хвостика домой.

сделать памятные фотографии с героями выставки в нашей фото-будке.

проконсультироваться у ветеринарного врача.

послушать лекцию по воспитанию и социализации нового любимца.

принять участие конкурсах и викторинах и получить приятные подарки.

Ну а если возможности взять питомца у Вас нет, то вы можете просто провести несколько часов с героями нашей выставки, вдоволь наобниматься и получить тысячу собачьих поцелуев в нос, ведь для них внимание – лучший подарок!

Во время мероприятия также будет стоять корзина «Добролап», куда любой желающий сможет пожертвовать необходимые для подопечных лакомства, игрушки и средства по уходу.

Все собранные товары передадут участникам выставки!

Каждый пристроенный хвостик получит подарки от Четыре Лапы: всё самое необходимое для начала счастливой жизни с новыми пет-родителями!

Важно: все собаки будут передаваться по договору о передаче животного, поэтому с собой нужно взять паспорт!

Вход свободный, участие в активностях бесплатное!

До встречи в воскресенье!