Выставка-пристройство собак «Лапки в надежные руки»
В это воскресенье мокрые носы и тёплые лапки будут с нетерпением ждать встречи со своими мамами и папами в Месте встречи Четыре Лапы!
В этот раз, благодаря поддержке онлайн-сервиса поиска хозяев для бездомных животных «Хвосты и лапки», к нам приедут хвостики с непростой судьбой – это те самые собаки, которых вывезли из печально известного эко-приюта в Астрахани, где жизнь их, мягко говоря, не была сказкой…
Но наши герои ещё совсем молодые, всем подопечным не больше 2 лет и они как никто другой заслуживают быть любимыми, а уж как они умеют любить – не описать словами! И, конечно, они очень ждут того знаменательного дня, когда окажутся в тёплом доме и смогут уже наконец дарить всю ту любовь и преданность, что в них накопилась за месяцы ожидания семьи.
Вы сможете:
- познакомиться с собаками, а может быть, даже взять понравившегося хвостика домой.
- сделать памятные фотографии с героями выставки в нашей фото-будке.
- проконсультироваться у ветеринарного врача.
- послушать лекцию по воспитанию и социализации нового любимца.
- принять участие конкурсах и викторинах и получить приятные подарки.
Ну а если возможности взять питомца у Вас нет, то вы можете просто провести несколько часов с героями нашей выставки, вдоволь наобниматься и получить тысячу собачьих поцелуев в нос, ведь для них внимание – лучший подарок!
Во время мероприятия также будет стоять корзина «Добролап», куда любой желающий сможет пожертвовать необходимые для подопечных лакомства, игрушки и средства по уходу.
Все собранные товары передадут участникам выставки!
Каждый пристроенный хвостик получит подарки от Четыре Лапы: всё самое необходимое для начала счастливой жизни с новыми пет-родителями!
Важно: все собаки будут передаваться по договору о передаче животного, поэтому с собой нужно взять паспорт!
Вход свободный, участие в активностях бесплатное!
До встречи в воскресенье!