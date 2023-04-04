Выставка-пристройство щенков «Маленькое счастье в добрые руки»

Друзья! Уже в эту субботу приглашаем Вас на выставку-пристойство щенков «Маленькое счастье в добрые руки»!

Когда: 8 апреля.

Где: пр-т Вернадского, д. 6 (ТЦ «Капитолий»).

Во сколько: с 12:00 до 16:00.

Наконец-то весна! Время, когда природа оживает — и мы вместе с ней. И мы точно знаем, кто с радостью разделит с Вами долгие прогулки в зеленеющих парках, велопутешествия за городом и первые игры в фрисби, ведь всё это — заветные мечты маленьких четвероногих подопечных Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Но мы можем воплотить эти мечты в реальность, сделав одного из этих милых созданий частью своей семьи и жизни. Всем малышам, представленным на выставке, не более 7 месяцев и может быть именно Вы станете первым и самым любимым пет-родителем для хвостика!

Вас ждёт:

1. Знакомство с подопечными центра.

2. Лотерея.

3. Благотворительный маркет ЮНА.

Те, кто возьмет питомца домой, получат от нас подарки — наборы со всем необходимым для нового члена семьи. Но Вы можете помочь, даже если у Вас нет возможности забрать нового друга — просто купите корм и положите его в корзину акции «Добролап», хвостики центра будут Вам очень признательны!

Ждем Вас!