Выставка-пристройство «Счастливый друг» в Щербинке
Друзья!
В эти выходные приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек и собак центра реабилитации и реинтродукции «Счастливый друг»!
Когда: 20 августа
Где: г. Щербинка, ул. Спортивная, сквер напротив дома №6
Во сколько: с 16:00 до 19:30
Эти глаза сведут с ума с первого взгляда, мокрые носы уткнутся в Ваши ладони и лапы потянутся к Вам! И если Вы захотите сделать одного из этих хвостиков своим другом – они точно будут всеми четырьмя лапами за! Приходите знакомиться, гладиться, обниматься и, возможно, целоваться, ведь подопечные приюта «Счастливый друг» так нуждаются в этом.
А те, кто возьмет питомца домой, получат от нас подарки — наборы со всем необходимым для нового члена семьи!
Вход свободный!
До встречи со счастливыми друзьями!