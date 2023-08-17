Выставка-пристройство «Счастливый друг» в Щербинке

Друзья!

В эти выходные приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек и собак центра реабилитации и реинтродукции «Счастливый друг»!

Когда: 20 августа

Где: г. Щербинка, ул. Спортивная, сквер напротив дома №6

Во сколько: с 16:00 до 19:30

Эти глаза сведут с ума с первого взгляда, мокрые носы уткнутся в Ваши ладони и лапы потянутся к Вам! И если Вы захотите сделать одного из этих хвостиков своим другом – они точно будут всеми четырьмя лапами за! Приходите знакомиться, гладиться, обниматься и, возможно, целоваться, ведь подопечные приюта «Счастливый друг» так нуждаются в этом.

А те, кто возьмет питомца домой, получат от нас подарки — наборы со всем необходимым для нового члена семьи!



Вход свободный!

До встречи со счастливыми друзьями!