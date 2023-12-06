Выставка-пристройство «Новый Год дома» в Москве

Новый год – семейный праздник, который каждый хочет провести с самыми близкими, любимыми и родными. И будет здорово, если вы подумаете о том, чтобы наступающий год стал самым счастливым для питомца, который пока не обрел любящую семью.

10 декабря приглашаем вас в Мегу Химки на выставку-пристройство собак и кошек «Новый год дома». В этот морозный воскресный день вас ждет встреча с самыми теплыми, нежными, ласковыми и искренними хвостиками – подопечными благотворительного фонда помощи животным «Дарящие Надежду».

А еще вы сможете посетить мастер-классы, получить консультации наших специалистов, принять участие в беспроигрышной лотерее и, конечно, классно провести время с любимым питомцем – вы точно найдете, чем заняться!

Весь день Вас ждут:

Полезные мастер-классы для Вас и Вашего питомца.

Беспроигрышная лотерея, викторины, подарки от Четыре Лапы.

Аквагрим для всех желающих.

Консультация кинолога.

Фотобудка и новогодняя фотозона для памятных фотографий.

Скетчи «Я и мой питомец».

Расписание 10 декабря:

14:00 - Встреча гостей и знакомство с подопечными фонда Дарящие Надежду.

14:30 - Интерактивная программа с розыгрышем призов.

15:00 - Мастер-класс по Ноузворк «Как научить собаку искать целевой запах» – спикер Ирина Чушикина (кинолог, судья РКФ по ноузворку, соорганизатор Dog-camp community и автор подкаста «Шерсть имею»).

16:00 - Интерактивная программа с розыгрышем призов.

16:30 - Отработка навыков “Ноузворк” в формате любительских мини-соревнований.

17:00 - Знакомство с подопечными фонда «Дарящие Надежду».

17:30 - «Секреты воспитания и особенности собак из приюта» – спикер Анна Снимченко (профессиональный кинолог-эксперт).

18:30 - Конкурс талантов «Минута Славы» с вашим питомцем*

Творческие мастер-классы с 15:00 – «Декорирование брендированных деревянных значков Четыре Лапы, ошейников и мисок».

*на конкурсе “Минута славы” Вы можете показать любой талант Вашего питомца: трюк, выполнение команд, а может быть, Ваш питомец рисует красками великолепные абстракции? Участвуйте с любым номером, а мы обязательно вознаградим Вашего хвостиками приятным подарком.

До встречи в Меге Химки!