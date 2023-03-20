Выставка-пристройство кошек «Забери Друга»

Приглашаем на выставку-пристройство кошек в ТЦ «Небо»!

Листаете ленту в поиске нового друга и хотите забрать всех котиков? Чтобы решиться на такой важный шаг, стоит поближе познакомиться с малышами.

Только увидев вживую озорные глазки-угольки, очаровательные розовые носы и смешные полосатые узоры, только услышав то самое «мяу», Вы поймете, кто из котов действительно Ваш. Это будет любовь с первого взгляда!

Готовы открыть свое сердце четвероногому другу? Тогда приходите на выставку!

Где: ТРЦ «Небо» (Москва, улица Авиаторов 3А, станция метро «Солнцево»).

Когда: 25 марта с 12:00 до 18:00.

Все подопечные фондов «Подбери Друга» и «Котики в беде» привиты и готовы отправиться в новый дом — обязательно возьмите паспорт: будущих хозяев ждет не только приятный подарок от Четыре Лапы, но и собеседование и подписание договора об ответственном содержании питомца.

Если не решитесь взять хвостика домой, у Вас будет множество других возможностей помочь фондам, среди которых - приобрести корм и другие товары в магазине Четыре Лапы и передать их приюту, положив в специальную корзину «Добролап».

Ваших детей будут ждать супер-развлечения: ребята смогут сделать своими руками безопасные игрушки для котиков, раскрасить и получить в подарок эко-сумки и, конечно, совершенно бесплатно мастер по аквагриму исполнит любое желание Вашего ребенка.

Приходите всей семьёй и расскажите о мероприятии друзьям - пусть как можно больше людей получат возможность сделать доброе дело.