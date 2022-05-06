Выставка-пристройство собак в Санкт-Петербурге: станьте для щенка самым любящим пет-родителем!

14 мая в 13:00 в Центре Здоровья Питомца в Санкт-Петербурге состоится благотворительная выставка-пристройство собак, организованная совместно с приютом «Вера-Надежда-Любовь».

Приглашаем на знакомство с лучезарными малышами-щенками и уже подросшими собаками из приюта. Они хотят учиться, знакомиться, играть и ласкаться, а самое главное – найти свою любящую семью!

В этот день Вас ждут:

знакомство с собачками из приюта «Вера-Надежда-Любовь»;

лекция от кинолога;

шоу-программа от нашего ведущего;

профессиональный фотограф.

Волонтеры приюта знают всех своих подопечных по именам, помнят историю появления каждой собачки, могут рассказать об особенностях, привычках и потребностях питомца.

Для каждого пристроенного питомца мы подготовили набор необходимых товаров, которые помогут ему адаптироваться в Вашем доме!

Если же Вы по каким-то причинам не готовы к появлению в Вашей жизни четвероногого друга, мы все равно ждем Вас, ведь помочь подопечным приюта можно многими способами, например, сделать пожертвование или угостить их лакомствами.

Дата: 14 мая.

Время: 13:00.

Место: проспект Просвещения, д.74, корп.2.