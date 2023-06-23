Выставка-пристройство кошек совместно с ЮНА

Котики отправляются на Юна-Фест!

Когда: 1 июля (суббота)

Во сколько: 12:00-18:00

Где: Москва, пр-т Вернадского, д. 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин Четыре Лапы

Давно мечтаете о милом пушистом друге? Тогда эта суббота – отличный шанс дополнить свою жизнь чем-то замурчательным! 36 очаровательных мурлык будут ждать своих пет-родителей на выставке-пристройстве от центра «Юна»!

А если подарить новую семью пока что возможности нет, Вы можете порадовать подопечных центра и другими подарками: просто купите в нашем магазине любой «котиковый товар» и положите в корзину Добролап. Каждый носик обязательно получит свой подарок!

Вас ждут:



знакомство с котиками центра (гладить и фотографировать разрешается!);

благотворительный маркет от центра «Юна»;

подарки для новоиспеченных пет-родителей.



Вход свободный.

До мур-встречи!