Выставка-пристройство кошек и щенков «Юна-Фест»

Приглашаем на выставку-пристройство кошек и щенков «Юна-Фест»!

Наступают холода, и сейчас нам хочется как можно больше времени проводить дома - где родные стены помогают справиться с любым ненастьем за окном. Однако четвероногим подопечным приютов и фондов в этот период приходится непросто, ведь они не могут уснуть в тепле, устроившись рядом с пет-родителем. Но мы можем совершить для них чудо, подарив им дом и свою любовь.

22 октября с 12 до 18:00 приглашаем Вас в ТЦ «Небо» на выставку-пристройство кошек и щенков «Юна-Фест», организованную совместно с Центром реабилитации временно бездомных животных «Юна», где Вы сможете познакомиться с его очаровательными подопечными.

Также Вас ждут:

1. Лотерея.

2. Аквагрим для детей.

3. Продажа ЮНА-мерча.

4. «Юна-класс» - интерактивные уроки для самых маленьких по уходу за домашними животными.

А те, кто возьмет питомца домой, получат от нас подарки - наборы со всем необходимым для нового члена семьи.

Ждем Вас!

Где: ТЦ «Небо», ул. Авиаторов, д.3А.

Когда: 22 октября.

Время: с 12:00 до 18:00.