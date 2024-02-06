Выставка-пристройство кошек и котят «Найди друга!»

Вы давно мечтали о том, чтобы в вашем доме поселилось пушистое счастье? Ведь это здорово, когда есть тот, кто будет каждый день дарить вам море любви и положительных эмоций!

Не откладывайте на потом такое радостное событие, как появление в семье четвероногого друга – приходите 11 февраля на выставку-пристройство кошек и котят из приютов «Найди друга!»

Все хвостики умны, добры, социализированы, привиты, поэтому готовы к тому, чтобы стать частью Вашей жизни.

Вас ждет знакомство с четвероногими подопечными приютов, море положительных эмоций! Каждый, кто заберёт в этот день питомца домой, получит набор подарков от Четыре Лапы – всё необходимое для первых недель жизни Вашего любимца в новом доме!

Пока не готовы к такому ответственному шагу? Все равно приходите, ведь здесь Вы сможете узнать, как еще можно помочь четвероногим подопечным из приютов «Найди друга!»