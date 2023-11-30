Выставка-пристройство подопечных приютов

Приглашаем на выставку-пристройство четвероногих подопечных приютов в Санкт-Петербурге!

Первые дни зимы могут стать теплыми для каждого, если в это время открыть свое сердце и подумать о том, как впустить в него любовь, тепло и заботу. А дарить их готовы наши четвероногие друзья.

И в это воскресенье, 3 декабря, жители и гости Санкт-Петербурга смогут прийти на выставку-пристройство хвостиков из приютов «Дядя Фёдор», «Косточка, живи!», «Келтские ангелы» и «Приютино». Возможно, именно здесь Вы встретите свое четвероногое счастье и возьмете его домой, сделав самым счастливым питомцем на свете!

Также Вас ждет кофе-бар, а самым маленьким посетителям бесплатно сделают аквагрим.

Ждем Вас!