Выиграйте билет в кино на семейную комедию «Лулу и Бриггс»!

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«Лулу и Бриггс» – это комедия для всей семьи с Ченнингом Татумом в главной роли!

Морской пехотинец Бриггс получает задание доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу. Задание оказывается с подвохом. Спокойная поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в путешествие, где непонятно, кто кого везёт.

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Срок проведения акции: 15 февраля – 15 марта 2022

Срок действия электронного сертификата: 23 февраля-15 марта 2022 года.

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