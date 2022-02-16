Выиграйте билет в кино на семейную анимацию «Лунные приключения»!

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«Лунные приключения» – это путешествие для настоящих героев, отчаянных, смелых и сильных. Юная девочка и ее старший брат отправляются в невероятное путешествие в другие миры. Оказавшись в стране, спрятанной в облаках, они знакомятся с чудесными обитателями волшебного замка и великолепной королевой Луны. По ее поручению дети отправляются еще дальше – на далекие планеты и в чужие миры. Герои забрались так далеко, но как им вернуться домой? Возможно, только лунная дорожка, указывающая направление к самому желанному в жизни любого человека, укажет им путь. На луну!

Категория 6+

Срок проведения акции: 15 февраля – 15 марта 2022

Срок действия электронного сертификата: 3-31 марта 2022 года.

Предложение действительно во всех городах России, кроме Москвы и Московской области.