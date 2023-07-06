Выездной прием врача-онколога

Когда: 14 июля

Где: Ветеринарный Центр в г. Раменское, Дергаевская, 34

Онкологические заболевания у кошек и собак встречаются так же часто, как и у людей, и без своевременной диагностики и лечения приводят к печальным последствиям.

14 июля в Ветеринарном Центре Четыре Лапы в г. Раменское целый день принимает главный ветеринарный врач-онколог Евгения Кудряшева.

Специалист проведет первичный осмотр и назначит необходимые обследования и лечение.

Обращаем Ваше внимание, что 14 июля Евгения Кудряшева будет принимать пациентов в Раменском, а не в Балашихе. На прием необходимо записываться заранее.