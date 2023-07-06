Выездной прием врача-онколога
06.07.2023
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Когда: 14 июля
Где: Ветеринарный Центр в г. Раменское, Дергаевская, 34
Онкологические заболевания у кошек и собак встречаются так же часто, как и у людей, и без своевременной диагностики и лечения приводят к печальным последствиям.
14 июля в Ветеринарном Центре Четыре Лапы в г. Раменское целый день принимает главный ветеринарный врач-онколог Евгения Кудряшева.
Специалист проведет первичный осмотр и назначит необходимые обследования и лечение.
Обращаем Ваше внимание, что 14 июля Евгения Кудряшева будет принимать пациентов в Раменском, а не в Балашихе. На прием необходимо записываться заранее.