Всемирный день петербургского кота
01.06.2023
30
Всемирный день петербургского кота отметим в первую субботу лета в самом центре Петербурга! 3 июня на Конногвардейском бульваре с 12.00 до 16.00 пройдет большой городской праздник, партнером которого выступает компания Четыре Лапы.
В программе:
- спортивные состязания,
- мастер-классы,
- концерт,
- игры,
- загадочный кото-лабиринт,
- грандиозная выставка кошек.
Приглашайте своих друзей и приходите сами!
Когда: 3 июня
Где: Конногвардейский бульвар
Во сколько: с 12.00 до 16.00