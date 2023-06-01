Всемирный день петербургского кота отметим в первую субботу лета в самом центре Петербурга! 3 июня на Конногвардейском бульваре с 12.00 до 16.00 пройдет большой городской праздник, партнером которого выступает компания Четыре Лапы.

В программе:

- спортивные состязания,

- мастер-классы,

- концерт,

- игры,

- загадочный кото-лабиринт,

- грандиозная выставка кошек.

Приглашайте своих друзей и приходите сами!

Когда: 3 июня

Где: Конногвардейский бульвар

Во сколько: с 12.00 до 16.00