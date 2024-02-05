Восточный Новый год в Меге Химки

Согласно Восточному календарю, Год Дракона наступит 10 февраля! А уже 11 февраля вы сможете отметить это событие всей семьей – да еще и с любимым питомцем!

Приходите на грандиозный праздник в Мега Химки!

Мы подготовили для вас множество активностей: мастер-классы, беспроигрышную лотерею, викторины и многое другое!

Весь день Вас ждут:

Полезные мастер-классы для вас и вашего питомца.

Беспроигрышная лотерея, викторины, подарки от Четыре Лапы.

Выставка-пристройство от фонда «Ника».

Аквагрим для всех желающих.

Консультация ветеринарного врача и кинолога.

Экспресс-услуги от грумера.

Фотобудка и фотозона для памятных фотографий.

Скетчи «Я и мой питомец».

Мастер-класс от грумера «Уход за шерстью собак восточных пород» в 14:00.

Мастер-класс от кинолога «Амуниция для собак: виды, функции, советы по выбору» в 15:00 и «Практические рекомендации по воспитанию собак восточных пород» в 16:00.

Творческие мастер-классы «Декорирование значков, брелков и мисок», «Оригами» – 15:00-18:00.

Итоги розыгрыша месячного запаса корма в 17:00*.

Восточный модный показ с вашим питомцем в 18:00.

* Как принять участие в розыгрыше месячного запаса корма?

1. Совершите покупку от 1500 рублей 11 февраля с 13:00 до 16:30 в магазине Четыре Лапы по адресу г. Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1, ТРЦ Мега Химки.

2. Зарегистрируйте чек у сотрудников на кассе.

3. И приходите на площадку проведения мероприятия на Вкусный Бульвар 11 февраля в 17:00.

Призы разыграют среди тех, кто участвует в мероприятии оффлайн.

Желаем удачи!

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное.

До встречи в Меге Химки!