Вопрос-ответ: встреча с ветеринарным экспертом Четыре Лапы

Приглашаем Вас на серию встреч с нашим экспертом, который ответит на ваши вопросы по различным направлениям ветеринарии.

Когда и где:

Магазины Четыре Лапы по адресам:



12 июля – Мытищи, ТЦ «Красный Кит»

13 июля – Королев, Фрунзе, 2

Время: 17.00-19.00

Ветеринарный эксперт: Лидия Шарма – терапевт, хирург, онколог, ратолог, главный врач Ветеринарного Центра г. Королева.



Специалист расскажет об услугах и клинике Четыре Лапы в Королеве, о видах диагностики и возможных методах лечения. Даст предварительные рекомендации по описанным вами симптомам. Проведет общий осмотр при необходимости.

На встречу с врачом обязательно возьмите с собой питомца!