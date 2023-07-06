Вопрос-ответ: встреча с ветеринарным экспертом Четыре Лапы
06.07.2023
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Приглашаем Вас на серию встреч с нашим экспертом, который ответит на ваши вопросы по различным направлениям ветеринарии.
Когда и где:
Магазины Четыре Лапы по адресам:
12 июля – Мытищи, ТЦ «Красный Кит»
13 июля – Королев, Фрунзе, 2
Время: 17.00-19.00
Ветеринарный эксперт: Лидия Шарма – терапевт, хирург, онколог, ратолог, главный врач Ветеринарного Центра г. Королева.
Специалист расскажет об услугах и клинике Четыре Лапы в Королеве, о видах диагностики и возможных методах лечения. Даст предварительные рекомендации по описанным вами симптомам. Проведет общий осмотр при необходимости.
На встречу с врачом обязательно возьмите с собой питомца!