Ветеринарная аптека «Четыре Лапы»
Ветеринарная аптека «Четыре Лапы» – это более 1000 лекарственных средств и полезных добавок для поддержания здоровья наших питомцев:
– Ветаптека для грызунов и хорьков
Ассорти Овсяница луговая в горшке95 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Новинка
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Страна производства Россия
АВЗ Иверсан раствор для орального применения, фл. 10мл295 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
VETЗАБОТА Бинт ветеринарный самофиксирующийся горький, 7,5 см х 4,5 м187 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Китай
VETЗАБОТА Бинт ветеринарный самофиксирующийся горький, 5 см х 4,5 м141 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Китай
VETЗАБОТА Бинт ветеринарный самофиксирующийся горький, 10,5 см х 5 м219 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Китай
Vetoquinol Пропалин сироп, фл. 30мл945 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Упаковка 12шт.
Страна производства Франция
Vetoquinol Пропалин сироп, фл. 100мл1945 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Упаковка 8шт.
Страна производства Франция
Ceva Мелоксидил суспензия для орального применения для кошек 0,5 мг/мл, 5 мл924 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Франция
DOCTOR VIC Флексиэктив кормовая добавка при заболевании опорно-двигательного аппарата 350г1423 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
DOCTOR VIC Флексиэктив таблетки для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата 90таб821 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
DOCTOR VIC Флексиэктив таблетки для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата 30таб387 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
DOCTOR VIC Энрофлон 50мг, для лечения собак и кошек при желудочно-кишечных, респираторных заболеваниях, патологии мочеполовой системы, поражении мягких тканей и кожи, отитов, инфицированных ранах и других заболеваниях бактериальной этиологии. 28 шт.483 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
DOCTOR VIC Лосьон для ушей с эфирными маслами 60мл309 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
DOCTOR VIC Лосьон для ушей с экстрактом календулы 60мл279 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
DOCTOR VIC Лосьон для глаз 60мл211 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
DOCTOR VIC Лосьон для удаления слезных пятен у кошек и собак 60мл239 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
DOCTOR VIC Шампунь с хлоргексидином 4% для собак и кошек 150мл455 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
GiGi ПимоПЕТ таблетки для лечения сердечной недостаточности у собак, 30 табл.1817 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Латвия
ICF Италия Цефален 500 таблетки для собак для ветеринарного применения, 12табл.1031 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Италия
ICF Италия Цефален 1000 таблетки для собак для ветеринарного применения, 8табл.1113 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Италия
Pchelodar Арбимектин для собак средних пород, 6 таб.247 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
Pchelodar Арбимектин для собак крупных пород, 6 таб.343 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
Pchelodar Арбимектин для собак крупных пород XL, 10 таблеток547 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
Pchelodar Арбимектин для кошек и собак мелких пород, 6 таблеток207 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
Pchelodar Гептролюкс для собак средних и крупных пород, 20 таблеток2461 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
Pchelodar Гептролюкс для кошек и собак мелких пород, 24 таблетки1093 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
Белкаролин Марбобел 2, флакон 50 мл559 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
Белкаролин Марбобел 2, флакон 10 мл135 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
GIMBORN GimCat Дента Табс, 40 г211 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Германия
GIMBORN GimCat Мультивитамин табс, 40 г211 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Германия
GIMBORN GimCat Скин и коат табс, 40 г211 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Германия
SUPRAMIL Supramil таблетки от гельминтов для щенков и собак массой до 20 кг, 2таб/уп371 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
SUPRAMIL Supramil таблетки от гельминтов для щенков и собак массой до 5 кг, 2таб/уп283 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
SUPRAMIL Supramil таблетки от гельминтов для котят и кошек массой до 2 кг, 2таб/уп229 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
NEOTERICA Неофлокс 150мг 10 таб419 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия
NEOTERICA Неофлокс 25мг 10 таб277 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Россия