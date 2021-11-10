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Ветеринарная аптека «Четыре Лапы»

Ветеринарная аптека «Четыре Лапы» – это более 1000 лекарственных средств и полезных добавок для поддержания здоровья наших питомцев:

Защита от блох и клещей

Ветаптека для кошек

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933 товара Сортировать по
новинка Овсяница луговая в горшке
Ассорти Овсяница луговая в горшке
  Новинка
Варианты фасовки
258 г
Страна производства Россия
95 +1 Уведомить о поступлении
Иверсан раствор для орального применения, фл. 10мл
АВЗ Иверсан раствор для орального применения, фл. 10мл
 
Варианты фасовки
30 г
Страна производства Россия
295 +1 Уведомить о поступлении
Бинт ветеринарный самофиксирующийся горький, 7,5 см х 4,5 м
VETЗАБОТА Бинт ветеринарный самофиксирующийся горький, 7,5 см х 4,5 м
 
Варианты фасовки
30 г
Страна производства Китай
187 +1 Уведомить о поступлении
Бинт ветеринарный самофиксирующийся горький, 5 см х 4,5 м
VETЗАБОТА Бинт ветеринарный самофиксирующийся горький, 5 см х 4,5 м
 
Варианты фасовки
19 г
Страна производства Китай
141 +1 Уведомить о поступлении
Бинт ветеринарный самофиксирующийся горький, 10,5 см х 5 м
VETЗАБОТА Бинт ветеринарный самофиксирующийся горький, 10,5 см х 5 м
 
Варианты фасовки
40 г
Страна производства Китай
219 +1 Уведомить о поступлении
Пропалин сироп, фл. 30мл
Vetoquinol Пропалин сироп, фл. 30мл
 
Варианты фасовки
30 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Франция
945 +1 Уведомить о поступлении
Пропалин сироп, фл. 100мл
Vetoquinol Пропалин сироп, фл. 100мл
 
Варианты фасовки
165 г
Упаковка 8шт.
Страна производства Франция
1945 +1 Уведомить о поступлении
Мелоксидил суспензия для орального применения для кошек 0,5 мг/мл, 5 мл
Ceva Мелоксидил суспензия для орального применения для кошек 0,5 мг/мл, 5 мл
 
Варианты фасовки
5 г
Страна производства Франция
924 +1 Уведомить о поступлении
Флексиэктив кормовая добавка при заболевании опорно-двигательного аппарата 350г
DOCTOR VIC Флексиэктив кормовая добавка при заболевании опорно-двигательного аппарата 350г
 
Варианты фасовки
350 г
Страна производства Россия
1423 +1 Уведомить о поступлении
Флексиэктив таблетки для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата 90таб
DOCTOR VIC Флексиэктив таблетки для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата 90таб
 
Варианты фасовки
108 г
Страна производства Россия
821 +1 Уведомить о поступлении
Флексиэктив таблетки для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата 30таб
DOCTOR VIC Флексиэктив таблетки для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата 30таб
 
Варианты фасовки
46 г
Страна производства Россия
387 +1 Уведомить о поступлении
Энрофлон 50мг, для лечения собак и кошек при желудочно-кишечных, респираторных заболеваниях, патологии мочеполовой системы, поражении мягких тканей и кожи, отитов, инфицированных ранах и других заболеваниях бактериальной этиологии. 28 шт.
DOCTOR VIC Энрофлон 50мг, для лечения собак и кошек при желудочно-кишечных, респираторных заболеваниях, патологии мочеполовой системы, поражении мягких тканей и кожи, отитов, инфицированных ранах и других заболеваниях бактериальной этиологии. 28 шт.
 
Варианты фасовки
52 г
Страна производства Россия
483 +1 Уведомить о поступлении
Лосьон для ушей с эфирными маслами 60мл
DOCTOR VIC Лосьон для ушей с эфирными маслами 60мл
 
Варианты фасовки
74 г
Страна производства Россия
309 +1 Уведомить о поступлении
Лосьон для ушей с экстрактом календулы 60мл
DOCTOR VIC Лосьон для ушей с экстрактом календулы 60мл
 
Варианты фасовки
74 г
Страна производства Россия
279 +1 Уведомить о поступлении
Лосьон для глаз 60мл
DOCTOR VIC Лосьон для глаз 60мл
 
Варианты фасовки
74 г
Страна производства Россия
211 +1 Уведомить о поступлении
Лосьон для удаления слезных пятен у кошек и собак 60мл
DOCTOR VIC Лосьон для удаления слезных пятен у кошек и собак 60мл
 
Варианты фасовки
74 г
Страна производства Россия
239 +1 Уведомить о поступлении
Шампунь с хлоргексидином 4% для собак и кошек 150мл
DOCTOR VIC Шампунь с хлоргексидином 4% для собак и кошек 150мл
 
Варианты фасовки
184 г
Страна производства Россия
455 +1 Уведомить о поступлении
ПимоПЕТ таблетки для лечения сердечной недостаточности у собак, 30 табл.
GiGi ПимоПЕТ таблетки для лечения сердечной недостаточности у собак, 30 табл.
 
Варианты фасовки
10 г
Страна производства Латвия
1817 +1 Уведомить о поступлении
Цефален 500 таблетки для собак для ветеринарного применения, 12табл.
ICF Италия Цефален 500 таблетки для собак для ветеринарного применения, 12табл.
 
Варианты фасовки
17 г
Страна производства Италия
1031 +1 Уведомить о поступлении
Цефален 1000 таблетки для собак для ветеринарного применения, 8табл.
ICF Италия Цефален 1000 таблетки для собак для ветеринарного применения, 8табл.
 
Варианты фасовки
20 г
Страна производства Италия
1113 +1 Уведомить о поступлении
Арбимектин для собак средних пород, 6 таб.
Pchelodar Арбимектин для собак средних пород, 6 таб.
 
Варианты фасовки
10 г
Страна производства Россия
247 +1 Уведомить о поступлении
Арбимектин для собак крупных пород, 6 таб.
Pchelodar Арбимектин для собак крупных пород, 6 таб.
 
Варианты фасовки
10 г
Страна производства Россия
343 +1 Уведомить о поступлении
Арбимектин для собак крупных пород XL, 10 таблеток
Pchelodar Арбимектин для собак крупных пород XL, 10 таблеток
 
Варианты фасовки
15 г
Страна производства Россия
547 +1 Уведомить о поступлении
Арбимектин для кошек и собак мелких пород, 6 таблеток
Pchelodar Арбимектин для кошек и собак мелких пород, 6 таблеток
 
Варианты фасовки
10 г
Страна производства Россия
207 +1 Уведомить о поступлении
Гептролюкс для собак средних и крупных пород, 20 таблеток
Pchelodar Гептролюкс для собак средних и крупных пород, 20 таблеток
 
Варианты фасовки
18 г
Страна производства Россия
2461 +1 Уведомить о поступлении
Гептролюкс для кошек и собак мелких пород, 24 таблетки
Pchelodar Гептролюкс для кошек и собак мелких пород, 24 таблетки
 
Варианты фасовки
20 г
Страна производства Россия
1093 +1 Уведомить о поступлении
Марбобел 2, флакон 50 мл
Белкаролин Марбобел 2, флакон 50 мл
 
Варианты фасовки
50 г
Страна производства Россия
559 +1 Уведомить о поступлении
Марбобел 2, флакон 10 мл
Белкаролин Марбобел 2, флакон 10 мл
 
Варианты фасовки
20 г
Страна производства Россия
135 +1 Уведомить о поступлении
GimCat Дента Табс, 40 г
GIMBORN GimCat Дента Табс, 40 г
 
Варианты фасовки
40 г
Страна производства Германия
211 +1 Уведомить о поступлении
GimCat Мультивитамин табс, 40 г
GIMBORN GimCat Мультивитамин табс, 40 г
 
Варианты фасовки
40 г
Страна производства Германия
211 +1 Уведомить о поступлении
GimCat Скин и коат табс, 40 г
GIMBORN GimCat Скин и коат табс, 40 г
 
Варианты фасовки
40 г
Страна производства Германия
211 +1 Уведомить о поступлении
Supramil таблетки от гельминтов для щенков и собак массой до 20 кг, 2таб/уп
SUPRAMIL Supramil таблетки от гельминтов для щенков и собак массой до 20 кг, 2таб/уп
 
Варианты фасовки
5 г
Страна производства Россия
371 +1 Уведомить о поступлении
Supramil таблетки от гельминтов для щенков и собак массой до 5 кг, 2таб/уп
SUPRAMIL Supramil таблетки от гельминтов для щенков и собак массой до 5 кг, 2таб/уп
 
Варианты фасовки
5 г
Страна производства Россия
283 +1 Уведомить о поступлении
Supramil таблетки от гельминтов для котят и кошек массой до 2 кг, 2таб/уп
SUPRAMIL Supramil таблетки от гельминтов для котят и кошек массой до 2 кг, 2таб/уп
 
Варианты фасовки
5 г
Страна производства Россия
229 +1 Уведомить о поступлении
Неофлокс 150мг 10 таб
NEOTERICA Неофлокс 150мг 10 таб
 
Варианты фасовки
160 г
Страна производства Россия
419 +1 Уведомить о поступлении
Неофлокс 25мг 10 таб
NEOTERICA Неофлокс 25мг 10 таб
 
Варианты фасовки
100 г
Страна производства Россия
277 +1 Уведомить о поступлении
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