Ветеринарная аптека «Четыре Лапы»

DOCTOR VIC Энрофлон 50мг, для лечения собак и кошек при желудочно-кишечных, респираторных заболеваниях, патологии мочеполовой системы, поражении мягких тканей и кожи, отитов, инфицированных ранах и других заболеваниях бактериальной этиологии. 28 шт.