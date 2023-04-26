Приглашаем на «Весенние испытания» по обидиенс в Санкт-Петербурге!

Обидиенс — это самый сложный вид спорта по послушанию. Однако его основная задача — не просто научить собаку выдержке, самоконтролю, развить мотивацию, но и улучшить контакт питомца с пет-родителем.

Вы и Ваш питомец тоже хотите принять участие в соревнованиях по обидиенс? Или просто хотите посмотреть на то, как они проходят?

29 апреля приглашаем Вас на «Весенние испытания» по обидиенс в рамках турнирной серии от Maxima Dogs — Maxima Masters, спонсором которых будет выступать компания Четыре Лапы.

В соревнованиях смогут принять участие могут спортсмены в одном из трёх классов: обидиенс-1, обидиенс-2, обидиенс-3.

Ждем Вас!

Во сколько: 10.00.

Где: г. Санкт-Петербург, Dogs Hall, ул. Лесная, д. 4 Б.

Когда: 29 апреля.