Приглашаем на вебинар «Защита питомца от блох и клещей: от А до Я»!

Весна - время, когда важно не забывать о регулярной обработке питомца от внешних паразитов. Ведь именно сейчас клещи уже начинают свою активность, а блохи - продолжают ее.

Профилактическая обработка от эктопаразитов - это ещё один способ проявить заботу о питомце.

18 марта в 12:00 приглашаем Вас на вебинар «Защита питомца от блох и клещей: от А до Я». Ведущая - ветеринарный врач-дерматолог клиники Четыре Лапы Елена Шабалкина.

Вы узнаете:

1. Почему важна регулярная обработка от блох и клещей.

2. Когда и как часто требуется ее проводить.

3. Какие виды средств от блох и клещей представлены в ассортименте ветеринарных аптек и в чем особенность каждого из них.

4. Как правильно обработать четвероногого от эктопаразитов.

Когда: 18 марта.

Во сколько: 12:00.