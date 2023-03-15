Вебинар «Защита питомца от блох и клещей. От А до Я»
Приглашаем на вебинар «Защита питомца от блох и клещей: от А до Я»!
Весна - время, когда важно не забывать о регулярной обработке питомца от внешних паразитов. Ведь именно сейчас клещи уже начинают свою активность, а блохи - продолжают ее.
Профилактическая обработка от эктопаразитов - это ещё один способ проявить заботу о питомце.
18 марта в 12:00 приглашаем Вас на вебинар «Защита питомца от блох и клещей: от А до Я». Ведущая - ветеринарный врач-дерматолог клиники Четыре Лапы Елена Шабалкина.
Вы узнаете:
1. Почему важна регулярная обработка от блох и клещей.
2. Когда и как часто требуется ее проводить.
3. Какие виды средств от блох и клещей представлены в ассортименте ветеринарных аптек и в чем особенность каждого из них.
4. Как правильно обработать четвероногого от эктопаразитов.
Когда: 18 марта.
Во сколько: 12:00.