Зуд – это неприятный симптом, который порой встречается у наших любимцев. Иногда он настолько сильный, что питомец чувствует дискомфорт, отказывается от игр, еды, при этом внешний вид может начать ухудшаться.

Конечно, владельцу стоит незамедлительно прийти на помощь четвероногому другу, постараться разобраться, почему же возник зуд и какие меры нужно предпринять.

30 ноября в 19:00 приглашаем на вебинар «Причины зуда у питомца» с нашими экспертами:

– Немилостивой Анной, ветеринарным врачом, дерматологом-эндокринологом.

– Поздняковой Марией, ветеринарным врачом, экспертом по питанию.

Вы узнаете:

– Какими могут быть основные причины зуда у домашних животных.

– Какие заболевания сразу стоит исключить.

– Какие компоненты в корме для домашних животных влияют на качество шерсти и кожи.

Участие в вебинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация:

Каждый зарегистрированный участник получит запись эфира на указанную почту.

Ждем Вас!

