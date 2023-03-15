Приглашаем на вебинар «Особенности кормления собак с чувствительным пищеварением».

Чувствительное пищеварение у питомца - проблема, с которой сталкиваются многие владельцы собак. Важно понимать, с чем связана данная особенность и что необходимо учитывать при выборе рациона для любимца.

19 марта в 12:00 приглашаем Вас на вебинар «Особенности кормления собак с чувствительным пищеварением». Ведущий - главный врач Ветеринарного Центра Четыре Лапы в ТЦ МЕГА Химки Анатолий Черников.

Вы узнаете:

1. Что такое пищевая непереносимость и аллергия, а также повышенная чувствительность ЖКТ к компонентам рациона.

2. Как вовремя распознать проблему и когда обращаться к ветеринарному врачу.

3. Как подобрать ежедневный рацион для собаки с чувствительным пищеварением и как не допустить усугубления проблемы.

Ждём Вас!