Вебинар «Особенности кормления собак с чувствительным пищеварением»
Приглашаем на вебинар «Особенности кормления собак с чувствительным пищеварением».
Чувствительное пищеварение у питомца - проблема, с которой сталкиваются многие владельцы собак. Важно понимать, с чем связана данная особенность и что необходимо учитывать при выборе рациона для любимца.
19 марта в 12:00 приглашаем Вас на вебинар «Особенности кормления собак с чувствительным пищеварением». Ведущий - главный врач Ветеринарного Центра Четыре Лапы в ТЦ МЕГА Химки Анатолий Черников.
Вы узнаете:
1. Что такое пищевая непереносимость и аллергия, а также повышенная чувствительность ЖКТ к компонентам рациона.
2. Как вовремя распознать проблему и когда обращаться к ветеринарному врачу.
3. Как подобрать ежедневный рацион для собаки с чувствительным пищеварением и как не допустить усугубления проблемы.
Ждём Вас!